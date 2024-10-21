Стефанчук поїхав з Планом перемоги у турне Балтійськими країнами
Київ • УНН
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук презентував План перемоги у парламенті Литви. Він також відвідає Естонію та Латвію для залучення додаткової допомоги Україні у протидії російській агресії.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сьогодні, 21 жовтня, представив План перемоги парламенту Литви. Після Вільнюса, Стефанчук відправиться до Таллінну та Риги, щоб залучитись підтримкою. Про це він написав у соцмереж X, передає УНН.
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Як вказав Стефанчук, ціль візитів до країн Балтії - залучення додаткової допомоги Україні у військовій, політичній, економічній та гуманітарній сферах для протидії російському агресору.
Також, за його словами, перебування у Литві, Естонії та Латвії він використає для презентації Плану перемоги Президента України та обговорення шляхів його реалізації.
Під час виступу у парламенті Ливи Стефанчук окреслив ключові завдання, важливі для наближення перемоги. Зокрема, це:
- збільшення і пришвидшення військової підтримки України;
- додаткові системи ППО;
- надання дозволу сусіднім з Україною країнам ЄС і НАТО збивати ворожі ракети, які досягають західних меж нашої країни;
- допомога у знятті будь-яких обмежень на надання і використання Україною далекобійної зброї задля ураження військових обʼєктів і цілей на території рф, які є ключовими для здійснення агресії;
- надання літаків-винищувачів і навчання пілотів.
- посилення санкційного тиску на агресора та унеможливлення обходу санкцій.
Також Стефанчук зустрівся спікеркою парламенту Литви Вікторією Чмілітє-Нільсен.
Мали продуктивну розмову. Обговорили безпекову ситуацію в Україні, поглиблення співпраці в оборонній сфері. Значну увагу приділили важливості практичної реалізації Плану перемогу. Також ми підняли тему європейської та євроатлантичної інтеграції України
Голова Верховної Ради переконаний, що попри повномасштабну війну союзники можуть запросити Україну до Альянсу та розпочати переговори про вступ.
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