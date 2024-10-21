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Стефанчук: "Очікуємо нових рішень, щодо постачання літаків F-16"

Київ • УНН

 • 18909 перегляди

Голова Верховної Ради заявив про очікування нових рішень щодо постачання F-16 та інших винищувачів. Франція обіцяє надати Україні літаки Mirage 2000 на початку нового року та навчати пілотів.

Стефанчук: "Очікуємо нових рішень, щодо постачання літаків F-16"

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна очікує нових рішень щодо постачання літаків F-16 та інших винищувачів.

Про це він сказав на відкритті ІІ сесії Асамблеї Верховної ради України та Сеймасу Литовської Республіки, передає кореспондент УНН.

Нам потрібні літаки винищувачі і навчені літати на них пілоти. Ми очікуємо нових рішень, щодо постачання літаків F-16 та інших винищувачів, перемовини щодо яких вже ведуться сьогодні

- сказав Стефанчук.

Нагадаємо

 Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, який відправився з першим візитом до України, заявив, що з початку нового року Україна отримає обіцяні Францією літаки Mirage 2000 та буде навчати пілотів. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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