Стефанчук: "Очікуємо нових рішень, щодо постачання літаків F-16"
Київ • УНН
Голова Верховної Ради заявив про очікування нових рішень щодо постачання F-16 та інших винищувачів. Франція обіцяє надати Україні літаки Mirage 2000 на початку нового року та навчати пілотів.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна очікує нових рішень щодо постачання літаків F-16 та інших винищувачів.
Про це він сказав на відкритті ІІ сесії Асамблеї Верховної ради України та Сеймасу Литовської Республіки, передає кореспондент УНН.
Нам потрібні літаки винищувачі і навчені літати на них пілоти. Ми очікуємо нових рішень, щодо постачання літаків F-16 та інших винищувачів, перемовини щодо яких вже ведуться сьогодні
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, який відправився з першим візитом до України, заявив, що з початку нового року Україна отримає обіцяні Францією літаки Mirage 2000 та буде навчати пілотів.