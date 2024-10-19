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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Україна отримає перші літаки Mirage 2000 на початку нового року - МЗС Франції

Київ • УНН

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Міністр закордонних справ Франції заявив про передачу Україні літаків Mirage 2000 з початку нового року. Франція також навчатиме українських пілотів та ремонтуватиме техніку.

Україна отримає перші літаки Mirage 2000 на початку нового року - МЗС Франції

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, який відправився з першим візитом до України, заявив, що з початку нового року Україна отримає обіцяні Францією літаки Mirage 2000 та буде навчати пілотів. Про це він сказав під час спільної пресконференції з очільником МЗС України Андрієм Сибігою у МЗС України у Києві, передає кореспондент УНН.

Перші літаки Mirage 2000 будуть передані Україні вже з початку нового року. Франція буде готувати пілотів для цих літаків, та ремонтувати техніку в Україні

- сказав Барро.

Нагадаємо 

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується отримати літаки від Франції.   

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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