Україна отримає перші літаки Mirage 2000 на початку нового року - МЗС Франції
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Франції заявив про передачу Україні літаків Mirage 2000 з початку нового року. Франція також навчатиме українських пілотів та ремонтуватиме техніку.
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, який відправився з першим візитом до України, заявив, що з початку нового року Україна отримає обіцяні Францією літаки Mirage 2000 та буде навчати пілотів. Про це він сказав під час спільної пресконференції з очільником МЗС України Андрієм Сибігою у МЗС України у Києві, передає кореспондент УНН.
Перші літаки Mirage 2000 будуть передані Україні вже з початку нового року. Франція буде готувати пілотів для цих літаків, та ремонтувати техніку в Україні
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується отримати літаки від Франції.