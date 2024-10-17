Україна готується отримати літаки від Франції - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив про підготовку до отримання літаків від Франції. Франція планує поставити винищувачі Mirage 2000 Україні у першому кварталі 2025 року, але точна кількість не названа.
Президент Володимир зеленський заявив, що Україна готується отримати літаки від Франції. Про це він сказав ЗМІ за підсумками зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає УНН.
Ми готуємося отримати літаки від Франції, наші солдати тримають фронт зі зброєю від усього світу, від Америки, Туреччини, Канади. Було б не правильно залишити Україну політично поза межами Альянсу, коли на практиці Україна вже є частиною НАТО
Доповнення
Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню повідомляв про плани постачання Україні винищувачів Mirage 2000 у першому кварталі 2025 року.
Президент Франції Макрон не назвав кількість літаків Mirage 2000-5, які будуть передані Україні.