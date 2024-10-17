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Україна готується отримати літаки від Франції - Зеленський 

Київ • УНН

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Президент Зеленський заявив про підготовку до отримання літаків від Франції. Франція планує поставити винищувачі Mirage 2000 Україні у першому кварталі 2025 року, але точна кількість не названа.

Україна готується отримати літаки від Франції - Зеленський 

Президент Володимир зеленський заявив, що Україна готується отримати літаки від Франції.  Про це він сказав ЗМІ за підсумками зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає УНН

Ми готуємося отримати літаки від Франції, наші солдати тримають фронт зі зброєю від усього світу, від Америки, Туреччини, Канади. Було б не правильно залишити Україну політично поза межами Альянсу, коли на практиці Україна вже є частиною НАТО

 - сказав Зеленський. 

Доповнення 

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню повідомляв про плани постачання Україні винищувачів Mirage 2000 у першому кварталі 2025 року. 

Президент Франції Макрон не назвав кількість літаків Mirage 2000-5, які будуть передані Україні. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Дассо Міраж 2000
Марк Рютте
NATO
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