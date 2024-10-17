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Украина готовится получить самолеты от Франции - Зеленский - Украина готовится получить самолеты от Франции

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 17:02  •  2436 просмотра

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Президент Зеленский заявил о подготовке к получению самолетов от Франции. Франция планирует поставить истребители Mirage 2000 Украине в первом квартале 2025 года, но точное количество не названо.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится получить самолеты от Франции.  Об этом он сказал СМИ по итогам встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает УНН

Мы готовимся получить самолеты от Франции, наши солдаты держат фронт с оружием от всего мира, от Америки, Турции, Канады. Было бы неправильно оставить Украину политически вне Альянса, когда на практике Украина уже является частью НАТО

 - сказал Зеленский. 

Дополнение 

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщал о планах поставки Украине истребителей Mirage 2000 в первом квартале 2025 года. 

Президент Франции Макрон не назвал количество самолетов Mirage 2000-5, которые будут переданы Украине. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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