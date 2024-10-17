Украина готовится получить самолеты от Франции - Зеленский - Украина готовится получить самолеты от Франции

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится получить самолеты от Франции. Об этом он сказал СМИ по итогам встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает УНН.

Мы готовимся получить самолеты от Франции, наши солдаты держат фронт с оружием от всего мира, от Америки, Турции, Канады. Было бы неправильно оставить Украину политически вне Альянса, когда на практике Украина уже является частью НАТО