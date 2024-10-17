Украина готовится получить самолеты от Франции - Зеленский - Украина готовится получить самолеты от Франции
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил о подготовке к получению самолетов от Франции. Франция планирует поставить истребители Mirage 2000 Украине в первом квартале 2025 года, но точное количество не названо.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится получить самолеты от Франции. Об этом он сказал СМИ по итогам встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает УНН.
Мы готовимся получить самолеты от Франции, наши солдаты держат фронт с оружием от всего мира, от Америки, Турции, Канады. Было бы неправильно оставить Украину политически вне Альянса, когда на практике Украина уже является частью НАТО
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Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщал о планах поставки Украине истребителей Mirage 2000 в первом квартале 2025 года.
Президент Франции Макрон не назвал количество самолетов Mirage 2000-5, которые будут переданы Украине.