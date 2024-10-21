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Стефанчук: «Ожидаем новых решений, относительно поставок самолетов F-16»

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21 октября 2024, 06:47  •  643 просмотра

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Глава Верховной Рады заявил об ожидании новых решений по поставкам F-16 и других истребителей. Франция обещает предоставить Украине самолеты Mirage 2000 в начале нового года и обучать пилотов.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина ожидает новых решений по поставкам самолетов F-16 и других истребителей.

Об этом он сказал на открытии II сессии Ассамблеи Верховной Рады Украины и Сеймаса Литовской Республики, передает корреспондент УНН.

Нам нужны самолеты истребители и обученные летать на них пилоты. Мы ожидаем новых решений, по поставкам самолетов F-16 и других истребителей, переговоры по которым уже ведутся сегодня

- сказал Стефанчук.

Напомним,

 Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, который отправился с первым визитом в Украину, заявил, что с начала нового года Украина получит обещанные Францией самолёты Mirage 2000 и будет обучать пилотов. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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