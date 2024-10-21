Стефанчук: «Ожидаем новых решений, относительно поставок самолетов F-16»
Киев • УНН
Глава Верховной Рады заявил об ожидании новых решений по поставкам F-16 и других истребителей. Франция обещает предоставить Украине самолеты Mirage 2000 в начале нового года и обучать пилотов.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина ожидает новых решений по поставкам самолетов F-16 и других истребителей.
Об этом он сказал на открытии II сессии Ассамблеи Верховной Рады Украины и Сеймаса Литовской Республики, передает корреспондент УНН.
Нам нужны самолеты истребители и обученные летать на них пилоты. Мы ожидаем новых решений, по поставкам самолетов F-16 и других истребителей, переговоры по которым уже ведутся сегодня
Напомним,
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, который отправился с первым визитом в Украину, заявил, что с начала нового года Украина получит обещанные Францией самолёты Mirage 2000 и будет обучать пилотов.