Стефанчук: «Ожидаем новых решений, относительно поставок самолетов F-16»

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина ожидает новых решений по поставкам самолетов F-16 и других истребителей.

Об этом он сказал на открытии II сессии Ассамблеи Верховной Рады Украины и Сеймаса Литовской Республики, передает корреспондент УНН.

Нам нужны самолеты истребители и обученные летать на них пилоты. Мы ожидаем новых решений, по поставкам самолетов F-16 и других истребителей, переговоры по которым уже ведутся сегодня - сказал Стефанчук.

Напомним,

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, который отправился с первым визитом в Украину, заявил, что с начала нового года Украина получит обещанные Францией самолёты Mirage 2000 и будет обучать пилотов.