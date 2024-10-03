В Литву приехал транзитный поезд с надписями "ZOV" и "Вильнюс - российский город"

Литовские пограничники пропустили вагон транзитного поезда москва-Калининград, на котором был нарисован запрещенный в Литве символ Z, передает УНН со ссылкой на Delfi.

«В прошлую среду на КПП в Кену пришел транзитный поезд Москва-Калининград. На одном из вагонов пограничники заметили нанесенный черной краской символ российской армии Z и надпись ZOV (латинскими буквами). Другим вагоном была надпись на русском языке: «Вильнюс - русский город».

Персонал поезда не мог объяснить, откуда взялись эти надписи», - говорится в сообщении.

Согласно действующим в Литве законам, персонал поезда обязали немедленно убрать все эти надписи. Сотрудники Службы охраны государственной границы Литвы отметили, что если надписи не уберут, пассажирам придется пересесть в другие вагоны, а вагоны с надписями отцепят и на территорию Литвы не пропустят. Начальник поезда со своими подчиненными под наблюдением пограничников стерли надписи и буквы с помощью песка.

Поезд не был задержан. После всех проверок поезд продолжил свой путь установленным маршрутом.