В Литву приехал транзитный поезд с надписями "ZOV" и "Вильнюс - российский город"

ukenru
Эксклюзив
Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
  •  68318 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

Эксклюзив
Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
  •  89483 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
  •  100981 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

Эксклюзив
Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
  •  103857 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

Эксклюзив
Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки
2 октября 2024, 15:44  •  125648 просмотра

Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки

Эксклюзив
В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое
2 октября 2024, 13:46  •  133678 просмотра

В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое

Эксклюзив
АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми
2 октября 2024, 13:40  •  133420 просмотра

АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми

В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна
2 октября 2024, 12:44  •  128206 просмотра

В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна

Эксклюзив
Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике
2 октября 2024, 12:09  •  113029 просмотра

Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике

Эксклюзив
В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»
2 октября 2024, 10:18  •  105107 просмотра

В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве и ряде областей воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили об угрозе баллистики

В Киеве и ряде областей воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили об угрозе баллистики

  •  38263 просмотра
Швейцария выделит 1,5 млрд швейцарских франков на восстановление Украины

Швейцария выделит 1,5 млрд швейцарских франков на восстановление Украины

  •  50214 просмотра
Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

  •  110420 просмотра
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

  •  112174 просмотра
Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

  •  65180 просмотра
публикации
Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

  •  65180 просмотра
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

  •  112174 просмотра
Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

  •  110420 просмотра
Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

  •  121641 просмотра
Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

2 октября 2024, 16:57  •  124161 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Xbox выпустил документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 во время войны в Украине

Xbox выпустил документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 во время войны в Украине

  •  10549 просмотра
Новый альбом Coldplay выходит в пятницу и снова объединяет много приглашенных музыкантов

Новый альбом Coldplay выходит в пятницу и снова объединяет много приглашенных музыкантов

  •  12546 просмотра
3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

  •  113000 просмотра
В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

2 октября 2024, 16:45  •  100834 просмотра
Обнаружен новый вид динозавров, которые обитали на Пиренейском полуострове в меловом периоде

Обнаружен новый вид динозавров, которые обитали на Пиренейском полуострове в меловом периоде

2 октября 2024, 13:56  •  106085 просмотра
Актуальное
В Литву приехал транзитный поезд с надписями "ZOV" и "Вильнюс - российский город"

В Литву приехал транзитный поезд с надписями "ZOV" и "Вильнюс - российский город"

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 16:54  •  6781 просмотра

Read in English

Литовские пограничники обнаружили вагон с символом Z на поезде москва-Калининград. Персонал поезда стер запрещенные надписи под наблюдением, после чего поезд продолжил движение.

Литовские пограничники пропустили вагон транзитного поезда москва-Калининград, на котором был нарисован запрещенный в Литве символ Z, передает УНН со ссылкой на Delfi.

«В прошлую среду на КПП в Кену пришел транзитный поезд Москва-Калининград. На одном из вагонов пограничники заметили нанесенный черной краской символ российской армии Z и надпись ZOV (латинскими буквами). Другим вагоном была надпись на русском языке: «Вильнюс - русский город».

Персонал поезда не мог объяснить, откуда взялись эти надписи», - говорится в сообщении.

Согласно действующим в Литве законам, персонал поезда обязали немедленно убрать все эти надписи. Сотрудники Службы охраны государственной границы Литвы отметили, что если надписи не уберут, пассажирам придется пересесть в другие вагоны, а вагоны с надписями отцепят и на территорию Литвы не пропустят. Начальник поезда со своими подчиненными под наблюдением пограничников стерли надписи и буквы с помощью песка.

Поезд не был задержан. После всех проверок поезд продолжил свой путь установленным маршрутом.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости Мира
vilnyusВильнюс
litvaЛитва