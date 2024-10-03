До Литви приїхав транзитний потяг із написами "ZOV" та "Вільнюс - російське місто"
Київ • УНН
Литовські прикордонники виявили вагон з символом Z на поїзді москва-Калінінград. Персонал поїзда стер заборонені написи під наглядом, після чого потяг продовжив рух.
Литовські прикордонники пропустили вагон транзитного поїзда москва-Калінінград, на якому було намальовано заборонений у Литві символ Z, передає УНН із посиланням на Delfi.
„Минулої середи на КПП у Кену прийшов транзитний потяг москва–Калінінград. На одному з вагонів прикордонники помітили нанесений чорною фарбою символ російської армії Z та напис ZOV (латинськими літерами). Іншим вагоном був напис російською мовою: „Вільнюс – російське місто".
Персонал поїзда не міг пояснити, звідки взялися ці написи", – йдеться у повідомленні.
Згідно з чинними в Литві законами, персонал поїзда зобов'язали негайно прибрати всі ці написи. Співробітники Служби охорони державного кордону Литви зазначили, що якщо написи не приберуть, пасажирам доведеться пересісти в інші вагони, а вагони з написами відчеплять і на територію Литви не пропустять. Начальник поїзда зі своїми підлеглими під наглядом прикордонників стерли написи та літери за допомогою піску.
Потяг не було затримано. Після всіх перевірок поїзд продовжив свій шлях встановленим маршрутом.