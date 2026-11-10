Тренер "Баварии" Компани вернулся к тренировкам с командой

Фото: ФК «Бавария»

Тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани в начале недели вернулся к команде после того, как потерял сознание во время тренировки. Об этом сообщает сайт «Баварии», передает УНН.

Винсент Компани выздоравливает и с начала недели вернулся на тренировочную базу на Сабенер-штрассе - говорится в сообщении.

В клубе отметили, что Компани также проходит реабилитационную программу в связи с травмой плеча

В последнее время Компани находился под наблюдением врачей, а его обязанности выполнял его помощник Аарон Денкс - отметили в клубе.

Дополнение

23 октября стало известно, что Венсана Компани доставили в больницу: главный тренер мюнхенской «Баварии» почувствовал недомогание во время тренировки.

29 октября стало известно, что Компани выписали из больницы после того, как он потерял сознание во время тренировки команды. Утверждалось, что тренер вернется к руководству командой не ранее 17 ноября.