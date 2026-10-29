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Тренера "Баварії" Компані виписали з лікарні після знепритомнення на тренуванні

Київ • УНН

 • 622 перегляди

Тренера «Баварії» Венсана Компані виписали після непритомності на тренуванні. Він пропустить матчі з «Дортмундом», «Атлетіко» та «Майнцем».

Тренера "Баварії" Компані виписали з лікарні після знепритомнення на тренуванні
Фото: Adam Davy/PA

Головного тренера мюнхенської "Баварії" Венсана Компані виписали з лікарні після того, як він знепритомнів під час тренування команди. Коуч повернеться до керування командою не раніше 17 листопада, повідомляє BILD, передає УНН

Деталі 

"Найважливіша новина була оголошена перед кубковим матчем "Баварії" проти "Магдебурга": Венсана Компані знову вдома", - пише видання. 

Тренера "Баварії" виписали з лікарні в середу, 28 жовтня, вдень. Як пише видання, Компані не повернеться на лаву запасних "Баварії" до міжнародної перерви (9–17 листопада).

Він продовжуватиме відпочивати та приймати ліки і точно пропустить матчі проти "Дортмунда", "Атлетіко" (Мадрид) та "Майнца".

Його повернення очікується не раніше, ніж після цієї перерви. 

Нагадаємо 

Нещодавно Венсана Компані доправили до лікарні: головний тренер мюнхенської "Баварії" відчув нездужання під час тренування. 

Павло Башинський

СпортСвіт
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