Тренера "Баварії" Компані виписали з лікарні після знепритомнення на тренуванні

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Головного тренера мюнхенської "Баварії" Венсана Компані виписали з лікарні після того, як він знепритомнів під час тренування команди. Коуч повернеться до керування командою не раніше 17 листопада, повідомляє BILD, передає УНН.

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"Найважливіша новина була оголошена перед кубковим матчем "Баварії" проти "Магдебурга": Венсана Компані знову вдома", - пише видання.

Тренера "Баварії" виписали з лікарні в середу, 28 жовтня, вдень. Як пише видання, Компані не повернеться на лаву запасних "Баварії" до міжнародної перерви (9–17 листопада).

Він продовжуватиме відпочивати та приймати ліки і точно пропустить матчі проти "Дортмунда", "Атлетіко" (Мадрид) та "Майнца".

Його повернення очікується не раніше, ніж після цієї перерви.

Нагадаємо

Нещодавно Венсана Компані доправили до лікарні: головний тренер мюнхенської "Баварії" відчув нездужання під час тренування.