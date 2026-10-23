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Тренер "Баварії" Венсан Компані знепритомнів на тренуванні, його госпіталізували

Київ • УНН

 • 356 перегляди

Тренер "Баварії" Венсан Компані знепритомнів під час заняття резервної команди та проходить обстеження в лікарні. Його штаб керуватиме командою.

Тренер "Баварії" Венсан Компані знепритомнів на тренуванні, його госпіталізували
Photograph: Adam Davy/PA

Венсана Компані доправили до лікарні: головний тренер мюнхенської "Баварії" відчув нездужання під час тренування в п’ятницю, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Бельгійський фахівець, який останніми днями хворів на вірусну інфекцію, проводив тренування, коли відчув погіршення самопочуття, після чого його госпіталізували.

У неділю на "Баварію" чекає виїзд до Фрайбурга. Варто зазначити, що в середу, під час домашнього матчу Ліги чемпіонів проти лондонського "Арсеналу" (який завершився внічию 2:2), Компані перебував на тренерській лаві, попри наявність вірусної інфекції.

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На офіційному сайті "Баварії" повідомляється: "Венсану Компані знадобилася медична допомога після того, як він знепритомнів під час тренування резервної команди "Баварії". Головний тренер професійної команди був присутній на занятті другого складу.

Наразі Компані проходить ретельне обстеження в лікарні та залишається під наглядом медиків. Тим часом усі тренувальні та ігрові процеси перейдуть під керівництво його тренерського штабу".

Макс Еберль, член правління "Баварії", відповідальний за спортивний напрямок, зазначив: "Здоров’я Венсана Компані — наш головний пріоритет. У "Баварії" ми зробимо все можливе, щоб він якнайшвидше одужав.

Вінні отримує всю необхідну медичну допомогу та підтримку; ми надамо йому стільки часу, скільки буде потрібно. Усі в ФК "Баварія" бажають Вінні швидкого одужання".

Антоніна Туманова

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