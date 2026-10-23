Тренер "Баварии" Венсан Компани потерял сознание на тренировке, его госпитализировали

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Венсана Компани доставили в больницу: главный тренер мюнхенской "Баварии" почувствовал недомогание во время тренировки в пятницу, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Бельгийский специалист, который в последние дни болел вирусной инфекцией, проводил тренировку, когда почувствовал ухудшение самочувствия, после чего его госпитализировали.

В воскресенье "Баварию" ждет выезд во Фрайбург. Стоит отметить, что в среду, во время домашнего матча Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала" (завершившегося со счетом 2:2), Компани находился на тренерской скамейке, несмотря на вирусную инфекцию.

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На официальном сайте "Баварии" сообщается: "Венсану Компани понадобилась медицинская помощь после того, как он потерял сознание во время тренировки резервной команды "Баварии". Главный тренер профессиональной команды присутствовал на занятии второй команды.

В настоящее время Компани проходит тщательное обследование в больнице и остается под наблюдением медиков. Тем временем все тренировочные и игровые процессы перейдут под руководство его тренерского штаба".

Макс Эберль, член правления "Баварии", ответственный за спортивное направление, отметил: "Здоровье Венсана Компани — наш главный приоритет. В "Баварии" мы сделаем все возможное, чтобы он как можно скорее выздоровел.

Он получает всю необходимую медицинскую помощь и поддержку; мы предоставим ему столько времени, сколько потребуется. Все в ФК "Бавария" желают Винни скорейшего выздоровления".