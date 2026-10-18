Голкипер "Челси" Мартинес перенёс операцию после травмы, полученной в матче против команды Миколенко

Аргентинский вратарь лондонского "Челси" Эмилиано Мартинес перенес операцию после травмы челюсти, полученной в матче против "Эвертона" Виталия Миколенко, передает УНН.

Спасибо всем за сообщения, операция прошла хорошо. Самое главное — мы выиграли, причем со счетом 0:0. Через несколько недель мы уже вернемся