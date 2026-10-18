Голкипер "Челси" Мартинес перенёс операцию после травмы, полученной в матче против команды Миколенко
Киев • УНН
Эмилиано Мартинес травмировал челюсть в матче с "Эвертоном" и успешно перенёс операцию. "Челси" победил со счётом 2:0 благодаря дублю Педру Нету.
Аргентинский вратарь лондонского "Челси" Эмилиано Мартинес перенес операцию после травмы челюсти, полученной в матче против "Эвертона" Виталия Миколенко, передает УНН.
Спасибо всем за сообщения, операция прошла хорошо. Самое главное — мы выиграли, причем со счетом 0:0. Через несколько недель мы уже вернемся
В шестом туре АПЛ встретились лондонский "Челси" и ливерпульский "Эвертон" Виталия Миколенко, который вернулся после травмы.
На 66-й минуте после подачи со стандарта Мартинес вышел с линии ворот и в собственной штрафной площади столкнулся головой с игроком "Эвертона" Джарредом Брентвейтом. После этого столкновения Мартинес не смог самостоятельно покинуть поле.
Поединок завершился в пользу "Челси" — 2:0. Дубль оформил Педру Нету. Виталий Миколенко провел на поле все 90 минут и получил самую высокую оценку в составе своей команды — 7,3.
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