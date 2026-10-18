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Голкіпер “Челсі” Мартінес переніс операцію після травми, отриманої у матчі проти команди Миколенка

Київ • УНН

 • 1112 перегляди

Еміліано Мартінес травмував щелепу в матчі з "Евертоном" і успішно переніс операцію. "Челсі" переміг 2:0 завдяки дублю Педру Нету.

Голкіпер “Челсі” Мартінес переніс операцію після травми, отриманої у матчі проти команди Миколенка
REUTERS/Phil Noble

Аргентинський воротар лондонського "Челсі" Еміліано Мартінес переніс операцію після травми щелепи, отриманої у матчі проти "Евертона" Віталія Миколенка, передає УНН

Дякую всім за повідомлення, операція пройшла добре. Найголовніше - ми виграли, причому з рахунком 0:0. Через кілька тижнів ми вже повернемося 

- написав Мартінес. 

У шостому турі АПЛ зустрілися лондонський "Челсі" та ліверпульський "Евертон" Віталія Миколенка, який повернувся після травми. 

На 66-й хвилині після подачі зі стандарту Мартінес вийшов із лінії воріт та у власному штрафному майданчику зіштовхнувся головою з гравцем "Евертона" Джерредом Брентвейтом. Після цього зіткнення Мартінес не зміг самостійно покинути поле.

Поєдинок завершився на користь "Челсі" - 2:0. Дубль оформив Педру Нету. Віталій Миколенко провів на полі всі 90 хвилин та отримав найвищу оцінку у складі своєї команди - 7,3. 

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Павло Башинський

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