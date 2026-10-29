Тренера "Баварии" Компани выписали из больницы после потери сознания на тренировке

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Главного тренера мюнхенской "Баварии" Венсана Компани выписали из больницы после того, как он потерял сознание во время тренировки команды. Тренер вернется к руководству командой не ранее 17 ноября, сообщает BILD, передает УНН.

Детали

"Самая важная новость была объявлена перед кубковым матчем "Баварии" против "Магдебурга": Венсан Компани снова дома", — пишет издание.

Тренера "Баварии" выписали из больницы в среду, 28 октября, днем. Как пишет издание, Компани не вернется на скамейку запасных "Баварии" до международного перерыва (9–17 ноября).

Он продолжит отдыхать и принимать лекарства и точно пропустит матчи против "Дортмунда", "Атлетико" (Мадрид) и "Майнца".

Его возвращение ожидается не ранее окончания этого перерыва.

Напомним

Недавно Венсана Компани доставили в больницу: главный тренер мюнхенской "Баварии" почувствовал недомогание во время тренировки.