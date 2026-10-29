Тренера "Баварии" Компани выписали из больницы после потери сознания на тренировке

$45.590.0150.770.09
ukenru
Эксклюзив
14:18 • 11690 просмотра
Возвращение ветеранов к работе требует системной поддержки, в частности со стороны профсоюзов, — председатель ФПУ Бизов
12:58 • 12897 просмотра
рф нанесла ракетный удар по Лозовой, шестеро раненых
12:13 • 14883 просмотра
НБУ третий раз подряд повысил учетную ставку под давлением инфляции - до 16,5%
12:06 • 13164 просмотра
Удар рф по трём городам: уже 19 погибших и более 40 раненыхPhotoVideo
10:46 • 14772 просмотра
Экс-судья Тандыр получил 9 лет за смертельное ДТП на блокпосту
10:33 • 14924 просмотра
Зеленский показал кадры с места удара рф по вокзалу в ДнепреPhotoVideo
29 октября, 09:33 • 16716 просмотра
В Днепре рф нанесла удар по электропоезду, большое количество погибших
29 октября, 08:33 • 18636 просмотра
Украинская делегация выехала в направлении Олешек - Лубинец
29 октября, 06:19 • 29528 просмотра
россия атаковала Украину 112 дронами, уничтожено 75% реактивных
29 октября, 05:58 • 26739 просмотра
Ночные атаки РФ на Украину: взрывы в Харькове, удары по Днепропетровской области и погибший в Ровенской областиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1.5м/с
57%
757мм
Популярные новости
На роль нового Джеймса Бонда появился фаворит29 октября, 06:28 • 27635 просмотра
КНДР запустила до 10 баллистических ракет после визита Ким Чен Ына в Китай29 октября, 06:45 • 14902 просмотра
Куда поставить денежное дерево, чтобы привлечь достаток: народные приметы и советы по уходу29 октября, 07:00 • 37656 просмотра
Новый фильм из франшизы "Голодных игр" назвали лучшимVideo29 октября, 09:14 • 14297 просмотра
Какие суммы хранят украинцы в банках и кому больше всего доверяют11:49 • 13457 просмотра
публикации
Инфляция ускоряется, экономика замедляется: какие решения приняли НБУ и ЕЦБ и как они повлияют на украинцев14:30 • 4422 просмотра
Возвращение ветеранов к работе требует системной поддержки, в частности со стороны профсоюзов, — председатель ФПУ Бизов
Эксклюзив
14:18 • 11687 просмотра
Какие суммы хранят украинцы в банках и кому больше всего доверяют11:49 • 13462 просмотра
Куда поставить денежное дерево, чтобы привлечь достаток: народные приметы и советы по уходу29 октября, 07:00 • 37663 просмотра
Тарифы на воду будут проверять по новым правилам: уменьшатся ли платежи украинцев28 октября, 18:10 • 53318 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Андрей Пышный
Сергей Бызов
Вигивский Иван Михайлович
Актуальные места
Украина
Днепр (город)
Чернигов
Кременчуг
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
В Чехии закрывают пивоварню с 270-летней историей из-за падения спроса на пиво14:15 • 2898 просмотра
Не только Бэтмен и Супермен: Джеймс Ганн раскрыл план развития вселенной DC13:11 • 4996 просмотра
Журнал Life, вдохновивший "Невероятную жизнь Уолтера Митти", вновь возрождается10:25 • 11047 просмотра
Новый фильм из франшизы "Голодных игр" назвали лучшимVideo29 октября, 09:14 • 14301 просмотра
На роль нового Джеймса Бонда появился фаворит29 октября, 06:28 • 27639 просмотра
Актуальное
Фильм
Шахед-136
Техника
Бильд
Су-34

Тренера "Баварии" Компани выписали из больницы после потери сознания на тренировке

Киев • УНН

 • 710 просмотра

Тренера «Баварии» Венсана Компани выписали после обморока на тренировке. Он пропустит матчи с «Дортмундом», «Атлетико» и «Майнцем».

Тренера "Баварии" Компани выписали из больницы после потери сознания на тренировке
Фото: Adam Davy/PA

Главного тренера мюнхенской "Баварии" Венсана Компани выписали из больницы после того, как он потерял сознание во время тренировки команды. Тренер вернется к руководству командой не ранее 17 ноября, сообщает BILD, передает УНН

Детали 

"Самая важная новость была объявлена перед кубковым матчем "Баварии" против "Магдебурга": Венсан Компани снова дома", — пишет издание. 

Тренера "Баварии" выписали из больницы в среду, 28 октября, днем. Как пишет издание, Компани не вернется на скамейку запасных "Баварии" до международного перерыва (9–17 ноября).

Он продолжит отдыхать и принимать лекарства и точно пропустит матчи против "Дортмунда", "Атлетико" (Мадрид) и "Майнца".

Его возвращение ожидается не ранее окончания этого перерыва. 

Напомним 

Недавно Венсана Компани доставили в больницу: главный тренер мюнхенской "Баварии" почувствовал недомогание во время тренировки. 

Павел Башинский

СпортНовости Мира
Бильд