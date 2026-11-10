Тренер “Баварії” Компані повернувся до тренувань з командою
Київ • УНН
Тренер "Баварії" Венсан Компані повернувся на базу після госпіталізації через втрату свідомості. Він проходить реабілітацію плеча.
Тренер мюнхенської "Баварії" Венсан Компані на початку тижня повернувся до стану команди після того, як втратив свідомість під час тренування. Про це повідомляє сайт "Баварії", передає УНН.
Вінсент Компані одужує і з початку тижня повернувся на тренувальну базу на Сабенер-штрасе
У клубі зазначили, що Компані також проходить реабілітаційну програму щодо травмованого плеча
Останнім часом Компані перебував під наглядом лікарів, а його обов’язки виконував його помічник Аарон Денкс
Доповнення
23 жовтня стало відомо, що Венсана Компані доправили до лікарні: головний тренер мюнхенської "Баварії" відчув нездужання під час тренування.
29 жовтня стало відомо, що Компані виписали з лікарні після того, як він знепритомнів під час тренування команди. Стверджувалося, що коуч повернеться до керування командою не раніше 17 листопада.