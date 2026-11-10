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Тренер “Баварії” Компані повернувся до тренувань з командою

Київ • УНН

 • 178 перегляди

Тренер "Баварії" Венсан Компані повернувся на базу після госпіталізації через втрату свідомості. Він проходить реабілітацію плеча.

Тренер “Баварії” Компані повернувся до тренувань з командою
Фото: ФК "Баварія"

Тренер мюнхенської "Баварії" Венсан Компані на початку тижня повернувся до стану команди після того, як втратив свідомість під час тренування. Про це повідомляє сайт "Баварії", передає УНН

Вінсент Компані одужує і з початку тижня повернувся на тренувальну базу на Сабенер-штрасе 

- йдеться у повідомленні.

У клубі зазначили, що Компані також проходить реабілітаційну програму щодо травмованого плеча

Останнім часом Компані перебував під наглядом лікарів, а його обов’язки виконував його помічник Аарон Денкс 

- зазначили у клубі.

Доповнення

23 жовтня стало відомо, що Венсана Компані доправили до лікарні: головний тренер мюнхенської "Баварії" відчув нездужання під час тренування.

29 жовтня стало відомо, що Компані виписали з лікарні після того, як він знепритомнів під час тренування команди. Стверджувалося, що коуч повернеться до керування командою не раніше 17 листопада. 

Павло Башинський

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