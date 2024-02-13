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Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине

Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине

Киев  •  УНН

13 февраль 2024, 10:59  •  14824 просмотра

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Сенат США поддержал об иностранном финансировании, предусматривающем в том числе более 60 млрд дол. помощи Украины.

Сенат США во вторник, 13 февраля, в финальном голосовании поддержал законопроект об иностранном финансировании, который предусматривает в частности более 60 млрд долл. помощи Украине, свидетельствуют данные трансляции заседания Сената, пишет УНН.

Детали

Как свидетельствуют данные с трансляции, на данный момент соответствующий законопроект H.R.815 получил 65-27 голосов.

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Председатель партии "Слуга народа", нардеп Елена Шуляк указала в Telegram по этому поводу: "Только что Сенат США окончательно поддержал закнопроект о поддержке Украины. 61 миллиард долларов!!!".

Но законопроект может столкнуться с большими трудностями в Палате представителей, предупреждали обозреватели.

Дополнение

Законопроект включает, как сообщали СМИ, 61 миллиард долларов для Украины, 14 миллиардов долларов для Израиля в его войне против ХАМАС и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, и сдерживание агрессии со стороны Китая.

Он также предусматривает гуманитарную помощь в размере 9,15 миллиарда долларов гражданскому населению в Газе, на Западном берегу, Украине и в других конфликтных зонах по всему миру.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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