Посольство США в Иордании эвакуировано из-за неуказанной "угрозы"
Киев • УНН
Посольство США в Иордании временно эвакуировало весь персонал из-за неуказанной угрозы. Из громкоговорителей посольства звучали предупреждения о безопасности на арабском и английском языках.
Весь персонал посольства США в Иордании был временно эвакуирован "из соображений предосторожности" из-за неуказанной "угрозы", передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
На видео, распространяемых в иорданских группах WhatsApp, из громкоговорителей посольства слышны предупреждения о безопасности.
"Пригнитесь, спрячьтесь и отойдите от окон. Спрячьтесь и ждите дальнейших инструкций", — говорится в сообщении на арабском и английском языках.
Посольство США, одно из крупнейших в мире, расположено в престижном районе иорданской столицы, где находятся как жилые, так и коммерческие здания.
Напомним
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США прогнозировали, что операция против Ирана продлится 4-5 недель, но есть потенциал для ее продолжения.
Ранее президент США заявил, что американские военные "наносят Ирану сокрушительный удар", но "большая волна" еще впереди.