Посольство США в Иордании эвакуировано из-за неуказанной "угрозы"

Эксклюзив
16:02 • 22710 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
15:45 • 25871 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
15:00 • 21838 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 22505 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03 • 23359 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36 • 14573 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
2 марта, 13:33 • 15392 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
2 марта, 12:02 • 16100 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 33912 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
2 марта, 11:00 • 17186 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники Odrex
2 марта, 11:52 • 37116 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты
2 марта, 12:03 • 19463 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летием
2 марта, 13:09 • 18022 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожая
2 марта, 13:28 • 29569 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войне
15:14 • 12241 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto17:58 • 10429 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
16:02 • 22718 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 29611 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto2 марта, 11:52 • 37157 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 33914 просмотра
УНН Lite
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"
19:57 • 1568 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войне
15:14 • 12276 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летием
2 марта, 13:09 • 18054 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты
2 марта, 12:03 • 19496 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставки
28 февраля, 09:42 • 78236 просмотра
Посольство США в Иордании эвакуировано из-за неуказанной "угрозы"

Киев • УНН

 • 254 просмотра

Посольство США в Иордании временно эвакуировало весь персонал из-за неуказанной угрозы. Из громкоговорителей посольства звучали предупреждения о безопасности на арабском и английском языках.

Посольство США в Иордании эвакуировано из-за неуказанной "угрозы"

Весь персонал посольства США в Иордании был временно эвакуирован "из соображений предосторожности" из-за неуказанной "угрозы", передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

На видео, распространяемых в иорданских группах WhatsApp, из громкоговорителей посольства слышны предупреждения о безопасности.

"Пригнитесь, спрячьтесь и отойдите от окон. Спрячьтесь и ждите дальнейших инструкций", — говорится в сообщении на арабском и английском языках.

Посольство США, одно из крупнейших в мире, расположено в престижном районе иорданской столицы, где находятся как жилые, так и коммерческие здания.

Напомним

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США прогнозировали, что операция против Ирана продлится 4-5 недель, но есть потенциал для ее продолжения.

Ранее президент США заявил, что американские военные "наносят Ирану сокрушительный удар", но "большая волна" еще впереди. 

Антонина Туманова

