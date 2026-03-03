Україна засуджує атаку Ірану на посольство США в Саудівській Аравії - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на атаку БПЛА Ірану на посольство США в Саудівській Аравії. Про це він написав в соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Ця зухвала атака порушує міжнародне право та Віденську конвенцію, посилюючи політику терору Ірану. Україна солідарна зі Сполученим Королівством (Великої британії і Північної Ірландії - ред.) та Сполученими Штатами. Іран має бути притягнутий до відповідальності - зазначив Сибіга.

Контекст

У вівторок, 3 березня, посольство США у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді зазнало атаки двох іранських дронів, що призвело до пожежі та пошкоджень.

За інформацією ЗМІ, на момент удару посольство було порожнім, і постраждалих немає.

Також повідомлялось, що посольство США в Йорданії тимчасово евакуювало весь персонал.

Нагадаємо

Для ударів по країнах Перської затоки іранські війська застосували російську тактику ударів по містах України, використовуючи дрони Shahed.

Водночас під час ударів по Ірану США вперше використали в бою недорогі одноразові ударні безпілотники. Цю ж тактику вперше застосувала Україна під час відбиття повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.