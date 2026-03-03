$43.230.13
Ексклюзив
13:15 • 564 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
13:07 • 1578 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
12:11 • 4846 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
11:55 • 8118 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
09:06 • 15110 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 29422 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 95762 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 83266 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 59874 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 51092 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
MIM-104 Patriot

Україна засуджує атаку Ірану на посольство США в Саудівській Аравії - Сибіга

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга засудив атаку Ірану на посольство США в Саудівській Аравії. Він заявив, що Україна солідарна з Королівством та Сполученими Штатами, а Іран має бути притягнутий до відповідальності.

Україна засуджує атаку Ірану на посольство США в Саудівській Аравії - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на атаку БПЛА Ірану на посольство США в Саудівській Аравії. Про це він написав в соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Ця зухвала атака порушує міжнародне право та Віденську конвенцію, посилюючи політику терору Ірану. Україна солідарна зі Сполученим Королівством (Великої британії і Північної Ірландії - ред.) та Сполученими Штатами. Іран має бути притягнутий до відповідальності

- зазначив Сибіга.

Контекст

У вівторок, 3 березня, посольство США у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді зазнало атаки двох іранських дронів, що призвело до пожежі та пошкоджень.

За інформацією ЗМІ, на момент удару посольство було порожнім, і постраждалих немає.

Також повідомлялось, що посольство США в Йорданії тимчасово евакуювало весь персонал.

Нагадаємо

Для ударів по країнах Перської затоки іранські війська застосували російську тактику ударів по містах України, використовуючи дрони Shahed.

Водночас під час ударів по Ірану США вперше використали в бою недорогі одноразові ударні безпілотники. Цю ж тактику вперше застосувала Україна під час відбиття повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
