Запретил ПЦУ отпевать его и призвал к созданию единой независимой УПЦ: Филарет обнародовал духовное завещание

Предстоятель УПЦ Киевского Патриархата Филарет обнародовал духовное завещание, где призвал к объединению украинского православия без влияния Москвы и Константинополя. Он также попросил не привлекать иерархов ПЦУ к своему отпеванию.
Предстоятель Украинской православной церкви Киевского Патриархата Филарет обнародовал свое духовное завещание, в котором очертил видение церковного устройства после своей смерти и призвал объединить украинское православие без влияния Москвы. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт УПЦ Киевского Патриархата.
Как сообщили на сайте УПЦ Киевского Патриархата, в документе Филарет подчеркнул, что украинское православие должно развиваться как независимая, автокефальная Церковь.
Он попросил не привлекать иерархов Православной церкви Украины (ПЦУ) к отпеванию и призвал епископов и верующих оставить прошлые споры и собраться на новый объединительный Собор для создания единой Украинской Православной Церкви - независимой от Москвы и Константинополя, с собственным патриархом.
На случай моей смерти завещаю, чтобы чин отпевания и погребения был совершен во Владимирском кафедральном патриаршем соборе г. Киева, архиереями Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, а не ПЦУ
Филарет также подчеркнул, что остается предстоятелем УПЦ Киевского Патриархата, а не почетным патриархом ПЦУ.
