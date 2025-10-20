Запретил ПЦУ отпевать его и призвал к созданию единой независимой УПЦ: Филарет обнародовал духовное завещание

$41.640.00
18:24 • 34457 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
16:40 • 22687 просмотра
Враг готов к массированному удару по Украине – атака возможна в течение 48-72 часов – мониторинг
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 55708 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
19 октября, 14:19 • 35640 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 36984 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Эксклюзив
19 октября, 08:44 • 38771 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 45494 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 54323 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 47761 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 46619 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 55705 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 45704 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 126355 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 147563 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 171030 просмотра
Запретил ПЦУ отпевать его и призвал к созданию единой независимой УПЦ: Филарет обнародовал духовное завещание

Киев • УНН

 • 886 просмотра

Предстоятель УПЦ Киевского Патриархата Филарет обнародовал духовное завещание, где призвал к объединению украинского православия без влияния Москвы и Константинополя. Он также попросил не привлекать иерархов ПЦУ к своему отпеванию.

Запретил ПЦУ отпевать его и призвал к созданию единой независимой УПЦ: Филарет обнародовал духовное завещание

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского Патриархата Филарет обнародовал свое духовное завещание, в котором очертил видение церковного устройства после своей смерти и призвал объединить украинское православие без влияния Москвы. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт УПЦ Киевского Патриархата.  

Подробности

Как сообщили на сайте УПЦ Киевского Патриархата, в документе Филарет подчеркнул, что украинское православие должно развиваться как независимая, автокефальная Церковь.  

Он попросил не привлекать иерархов Православной церкви Украины (ПЦУ) к отпеванию и призвал епископов и верующих оставить прошлые споры и собраться на новый объединительный Собор для создания единой Украинской Православной Церкви - независимой от Москвы и Константинополя, с собственным патриархом.

На случай моей смерти завещаю, чтобы чин отпевания и погребения был совершен во Владимирском кафедральном патриаршем соборе г. Киева, архиереями Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, а не ПЦУ

- говорится в завещании.

Филарет также подчеркнул, что остается предстоятелем УПЦ Киевского Патриархата, а не почетным патриархом ПЦУ.

InformNapalm напомнил, кто продвигал интересы московской церкви в Киеве08.09.25, 16:14 • 3685 просмотров

Вита Зеленецкая

Общество
Православная церковь Украины
Киев