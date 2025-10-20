Заборонив ПЦУ відспівувати його та закликав до створення єдиної незалежної УПЦ: Філарет оприлюднив духовний заповіт
Київ • УНН
Предстоятель УПЦ Київського Патріархату Філарет оприлюднив духовний заповіт, де закликав до об'єднання українського православ'я без впливу Москви та Константинополя. Він також попросив не залучати ієрархів ПЦУ до свого відспівування.
Предстоятель Української православної церкви Київського Патріархату Філарет оприлюднив свій духовний заповіт, у якому окреслив бачення церковного устрою після своєї смерті та закликав об’єднати українське православ’я без впливу москви. Про це інформує УНН посиланням на сайт УПЦ Київського Патріархату.
Деталі
Як повідомили на сайті УПЦ Київського Патріархату, у документі Філарет наголосив, що українське православ’я має розвиватися як незалежна, автокефальна Церква.
Він попросив не залучати ієрархів Православної церкви України (ПЦУ) до відспівування та закликав єпископів і вірян залишити минулі суперечки й зібратися на новий об’єднавчий Собор для створення єдиної Української Православної Церкви - незалежної від москви та Константинополя, із власним патріархом.
На випадок моєї смерті заповідаю, щоб чин відспівування та погребіння був звершений у Володимирському кафедральному патріаршому соборі м. Києва, архієреями Української Православної Церкви Київського Патріархату, а не ПЦУ
Філарет також підкреслив, що залишається предстоятелем УПЦ Київського Патріархату, а не почесним патріархом ПЦУ.
InformNapalm нагадав, хто просував інтереси московської церкви в Києві08.09.25, 16:14 • 3687 переглядiв