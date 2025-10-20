$41.640.00
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
19 жовтня, 16:40 • 23121 перегляди
Ворог готовий до масованого удару по Україні – атака можлива протягом 48-72 годин – моніторинг
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 56125 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19 • 35903 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 37181 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Ексклюзив
19 жовтня, 08:44 • 38850 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 45551 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 54336 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 47772 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 46624 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
Заборонив ПЦУ відспівувати його та закликав до створення єдиної незалежної УПЦ: Філарет оприлюднив духовний заповіт

Київ • УНН

 • 1212 перегляди

Предстоятель УПЦ Київського Патріархату Філарет оприлюднив духовний заповіт, де закликав до об'єднання українського православ'я без впливу Москви та Константинополя. Він також попросив не залучати ієрархів ПЦУ до свого відспівування.

Заборонив ПЦУ відспівувати його та закликав до створення єдиної незалежної УПЦ: Філарет оприлюднив духовний заповіт

Предстоятель Української православної церкви Київського Патріархату Філарет оприлюднив свій духовний заповіт, у якому окреслив бачення церковного устрою після своєї смерті та закликав об’єднати українське православ’я без впливу москви. Про це інформує УНН посиланням на сайт УПЦ Київського Патріархату.  

Деталі

Як повідомили на сайті УПЦ Київського Патріархату, у документі Філарет наголосив, що українське православ’я має розвиватися як незалежна, автокефальна Церква.  

Він попросив не залучати ієрархів Православної церкви України (ПЦУ) до відспівування та закликав єпископів і вірян залишити минулі суперечки й зібратися на новий об’єднавчий Собор для створення єдиної Української Православної Церкви - незалежної від москви та Константинополя, із власним патріархом.

На випадок моєї смерті заповідаю, щоб чин відспівування та погребіння був звершений у Володимирському кафедральному патріаршому соборі м. Києва, архієреями Української Православної Церкви Київського Патріархату, а не ПЦУ

- йдеться у заповіті.

Філарет також підкреслив, що залишається предстоятелем УПЦ Київського Патріархату, а не почесним патріархом ПЦУ.

InformNapalm нагадав, хто просував інтереси московської церкви в Києві08.09.25, 16:14 • 3687 переглядiв

Віта Зеленецька

Суспільство
Православна церква України
Київ