12:50 • 4928 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
12:30 • 28461 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
12:23 • 21410 перегляди
Удар по будівлі Кабміну 7 вересня: росіяни використали не "Шахед", а "Іскандер"
Ексклюзив
12:10 • 18746 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
09:57 • 21925 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
08:37 • 24352 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 25356 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 28868 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 40754 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 62558 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 138544 перегляди
InformNapalm нагадав, хто просував інтереси московської церкви в Києві

Київ • УНН

 • 36 перегляди

InformNapalm оприлюднив матеріал про фінансування та лобізм інтересів УПЦ МП в Україні.

InformNapalm нагадав, хто просував інтереси московської церкви в Києві
Олексій Омельяненко

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm оприлюднила матеріал про фінансування та лобізм інтересів Української православної церкви Московського патріархату в Україні. Особливу увагу приділено діячам, які активно сприяли поширенню впливу російської церкви у столиці.

Серед ключових лобістів у Києві названо колишнього голову фракції "Партії регіонів" у Київраді Олексія Омельяненка. За даними розслідувачів, він був головним рушієм виділення десятків земельних ділянок для будівництва храмів та каплиць УПЦ МП, часто з порушенням процедур та всупереч протестам громадськості.

Його партнером у релігійних проєктах виступав екснардеп Василь Горбаль. Їхні стосунки мають давню історію: вони були бізнес-партнерами в "Укргазбанку", проте пізніше їхні шляхи розійшлися зі скандалом. Омельяненко став фігурантом кримінальних справ, а Горбаль публічно звинуватив його у крадіжці 25,9 млн гривень.

Також у матеріалі згадано президента компанії VS Energy Миколу Лавренка, пов'язаного з російським бізнесом, який виступив ктитором Собору 12-ти апостолів на Осокорках. Окрім того, як керівник релігійної громади УПЦ МП у Дарницькому районі фігурує Юрій Єриняк, відомий у кримінальних колах як "Молдован".

Нагадаємо, що 27 серпня  Державна служба України з етнополітики та свободи совісті визнала Українську православну церкву Московського патріархату афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена. Тобто — з Російською православною церквою.

Лілія Подоляк

СуспільствоПолітика
Київ