InformNapalm нагадав, хто просував інтереси московської церкви в Києві
Київ • УНН
InformNapalm оприлюднив матеріал про фінансування та лобізм інтересів УПЦ МП в Україні.
Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm оприлюднила матеріал про фінансування та лобізм інтересів Української православної церкви Московського патріархату в Україні. Особливу увагу приділено діячам, які активно сприяли поширенню впливу російської церкви у столиці.
Серед ключових лобістів у Києві названо колишнього голову фракції "Партії регіонів" у Київраді Олексія Омельяненка. За даними розслідувачів, він був головним рушієм виділення десятків земельних ділянок для будівництва храмів та каплиць УПЦ МП, часто з порушенням процедур та всупереч протестам громадськості.
Його партнером у релігійних проєктах виступав екснардеп Василь Горбаль. Їхні стосунки мають давню історію: вони були бізнес-партнерами в "Укргазбанку", проте пізніше їхні шляхи розійшлися зі скандалом. Омельяненко став фігурантом кримінальних справ, а Горбаль публічно звинуватив його у крадіжці 25,9 млн гривень.
Також у матеріалі згадано президента компанії VS Energy Миколу Лавренка, пов'язаного з російським бізнесом, який виступив ктитором Собору 12-ти апостолів на Осокорках. Окрім того, як керівник релігійної громади УПЦ МП у Дарницькому районі фігурує Юрій Єриняк, відомий у кримінальних колах як "Молдован".
Нагадаємо, що 27 серпня Державна служба України з етнополітики та свободи совісті визнала Українську православну церкву Московського патріархату афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена. Тобто — з Російською православною церквою.