InformNapalm напомнил, кто продвигал интересы московской церкви в Киеве

$41.220.13
48.160.03
ukenru
12:50 • 5078 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
12:30 • 28660 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
12:23 • 21551 просмотра
Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"
Эксклюзив
12:10 • 18886 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
09:57 • 22037 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
08:37 • 24401 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 25393 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 28882 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 40775 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 62578 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.5м/с
55%
754мм
Популярные новости
Немедленная помощь составит 3 млн грн: Минобороны изменило порядок выплат семьям погибших военных8 сентября, 04:35 • 19667 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto8 сентября, 05:30 • 50876 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto8 сентября, 06:30 • 49298 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 60980 просмотра
"Ужасно": Трамп отреагировал на убийство 23-летней украинки в СШАVideo09:27 • 27774 просмотра
публикации
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей13:06 • 5858 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 61167 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto8 сентября, 06:30 • 49446 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto8 сентября, 05:30 • 51022 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 138635 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Рафаэль Гросси
Елена Соседка
Актуальные места
Украина
Китай
Соединённые Штаты
Одесса
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 61167 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 36127 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 40315 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 71723 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 129253 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
9К720 Искандер
Financial Times
Facebook
YouTube

InformNapalm напомнил, кто продвигал интересы московской церкви в Киеве

Киев • УНН

 • 124 просмотра

InformNapalm обнародовал материал о финансировании и лоббизме интересов УПЦ МП в Украине.

InformNapalm напомнил, кто продвигал интересы московской церкви в Киеве
Алексей Омельяненко

Международное разведывательное сообщество InformNapalm обнародовало материал о финансировании и лоббизме интересов Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине. Особое внимание уделено деятелям, активно способствовавшим распространению влияния русской церкви в столице.

Среди ключевых лоббистов в Киеве назван бывший глава фракции "Партии регионов" в Киевсовете Алексей Омельяненко. По данным расследователей, он был главной движущей силой выделения десятков земельных участков для строительства храмов и часовен УПЦ МП, часто с нарушением процедур и вопреки протестам общественности.

Его партнером в религиозных проектах выступал экс-нардеп Василий Горбаль. Их отношения имеют давнюю историю: они были бизнес-партнерами в "Укргазбанке", однако позже их пути разошлись со скандалом. Омельяненко стал фигурантом уголовных дел, а Горбаль публично обвинил его в краже 25,9 млн гривен.

Также в материале упомянут президент компании VS Energy Николай Лавренко, связанный с российским бизнесом, который выступил ктитором Собора 12-ти апостолов на Осокорках. Кроме того, в качестве руководителя религиозной общины УПЦ МП в Дарницком районе фигурирует Юрий Ериняк, известный в криминальных кругах как "Молдован".

Напомним, что 27 августа Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести признала Украинскую православную церковь Московского патриархата аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена. То есть — с Русской православной церковью.

Лилия Подоляк

ОбществоПолитика
Киев