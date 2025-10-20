$41.640.00
19 жовтня, 18:24 • 37455 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
19 жовтня, 16:40 • 30165 перегляди
Ворог готовий до масованого удару по Україні – атака можлива протягом 48-72 годин – моніторинг
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 62597 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19 • 40070 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 40684 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Ексклюзив
19 жовтня, 08:44 • 39786 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 46313 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 54482 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 47895 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 46702 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
Папа Лев XIV канонізував перших святих з Венесуели: хто увійшов до лику святих

Київ • УНН

 • 268 перегляди

Папа Лев XIV канонізував лікаря Хосе Грегоріо Ернандеса та черницю Кармен Рендилес Мартінес, перших святих Венесуели. Ця подія відбулася на тлі економічної кризи та політичної нестабільності в країні, об'єднавши тисячі вірян.

Папа Лев XIV канонізував перших святих з Венесуели: хто увійшов до лику святих

Папа Лев XIV оголосив першими святими Венесуели лікаря Хосе Грегоріо Ернандеса та черницю Кармен Рендилес Мартінес, увічнивши їхню відданість вірі та служінню людям. Про це інформує Newsweek, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що ця подія стала важливою для венесуельців як у Соборі Святого Петра, так і в самій країні, що переживає економічну кризу та політичну нестабільність.

Церемонія відбулася на тлі недавніх подій: вручення Нобелівської премії миру лідерці опозиції Марії Коріні Мачадо та військових операцій США у Карибському басейні, які призвели до загибелі понад двох десятків людей через удари по підозрюваних у наркотрафіку суднах.

Під час недільної меси на площі Святого Петра десятки тисяч людей стали свідками проголошення семи нових святих з різних країн, серед яких двоє з Венесуели. Серед нових святих:

  • Ігнатій Шукралла Малоян;
    • Пітер То Рот, перший святий з Папуа-Нової Гвінеї;
      • Вінченца Марія Полоні;
        • Марія дель Монте Кармело Рендилес Мартінес;
          • Марія Тронкатті;
            • Хосе Грегоріо Ернандес Сінсерос;
              • Бартоло Лонго.

                Сьогодні перед нами сім свідків, нових святих, які завдяки Божій благодаті зберегли світильник віри, ставши самі світильниками, здатними поширювати світло Христа

                - сказав понтифік у своєму зверненні.

                На площах майоріли венесуельські прапори, а паломники носили футболки з образами та іменами нових святих. Незважаючи на політичні потрясіння та економічну кризу, люди об’єдналися, щоб переглянути онлайн-трансляцію церемонії.

                Про нових святих

                Хосе Грегоріо Ернандес, відомий як "лікар бідних", не брав плату за лікування малозабезпечених пацієнтів і часто сам оплачував їхні ліки. Він працював лікарем у Каракасі наприкінці XIX - на початку XX століття, був професором практичної патології та засновником кафедри бактеріології Каракаського університету.

                Мати Кармен Рендилес Мартінес була черницею та засновницею ордену Служниць Ісуса. Народилася у 1903 році в Каракасі з однією рукою. Її та Ернандеса зображували на численних муралах у Венесуелі та сусідніх країнах.

                Довідково

                Святість - це офіційне визнання Церквою того, що людина прожила життя, присвячене вірі та служінню, і тепер перебуває на небесах, слугуючи прикладом християнської відданості та чеснот.

                Нагадаємо

                Папа Римський Лев XIV розкритикував "бульбашку комфорту та розкоші" багатих, підтвердивши згоду з попередником Франциском щодо соціальної та економічної несправедливості. У своєму першому повчальному документі "Dilexi te" він наголосив на постійній турботі християнства про бідних.

                Віта Зеленецька

                СуспільствоНовини Світу
                Сутички
                Лев XIV
                благодійність
                Папа Франциск
                Венесуела