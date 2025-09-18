Папа Лев XIV призупиняє реформи у Католицькій Церкві - ЗМІ

$41.180.06
48.770.12
ukenru
Ексклюзив
07:58 • 892 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
06:08 • 4312 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 28824 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 36689 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 29989 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 29603 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 33323 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 39829 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 36061 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 41746 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
П'яне ДТП у Тернополі за участю працівника ТЦК: керівництво "засуджує будь-які протиправні дії"17 вересня, 23:12 • 11897 перегляди
Фронтмен "Другої Ріки" Валерій Харчишин розкрив правду про стосунки з Яніною СоколовоюPhoto18 вересня, 00:07 • 13776 перегляди
Що відбувається з тілами, повернутими в Україну шляхом репатріації: деталі від МВС18 вересня, 01:05 • 13202 перегляди
"Пішов рух": уповноважений Президента з питань санкцій дав прогноз по 19-му пакету ЄС проти рф18 вересня, 02:08 • 14679 перегляди
Ворожа атака на Київщину: у Бориспільському районі загорілися складські приміщення02:24 • 8358 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
07:58 • 890 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 28815 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу17 вересня, 12:21 • 34243 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 65103 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 116460 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз ІІІ
Королева Камілла
Андрій Парубій
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Велика Британія
Полтавська область
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту05:59 • 3730 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 16989 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 17746 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 16669 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 46122 перегляди
WhatsApp
Шахед-136
YouTube
Facebook
E-6 Mercury

Папа Лев XIV призупиняє реформи у Католицькій Церкві - ЗМІ

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Папа Лев XIV в інтерв'ю заявив, що не змінюватиме ключову доктрину щодо одностатевих шлюбів та жінок-дияконів. Це гальмує реформи та є кроком назустріч традиціоналістам, на відміну від його попередника.

Папа Лев XIV призупиняє реформи у Католицькій Церкві - ЗМІ

Папа Лев XIV у своєму першому інтерв'ю, опублікованому в четвер, запевнив католиків, що він не змінюватиме ключової доктрини щодо одностатевих шлюбів та жінок-дияконів після суперечливого папства його попередника. Це є крок назустріч традиціоналістам та гальмування реформ у Католицькій Церкві, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Понтифік висловився інакше, ніж відвертий Папа Франциск, чиї спроби відкрити Церкву для сучасної епохи розлютили традиціоналістів.

В інтерв'ю американській журналістці Еліз Енн Аллен для книги "Папа Лев XIV: громадянин світу, місіонер 21 століття" Лев визнав, що "люди хочуть, щоб церковна доктрина змінилася, хочуть, щоб змінилося ставлення". Але він сказав, що "ми повинні змінити ставлення, перш ніж навіть думати про зміну того, що Церква говорить з будь-якого питання".

Лев сказав, що поділяє бажання Франциска вітати всіх у Церкві, "але я не запрошую людину, тому що вона має чи не має якоїсь конкретної ідентичності".

Його попередник, який помер у квітні у віці 88 років, зробив численні заяви, вітаючи людей, яких традиційно вважають "грішниками", у Церкві. Але Лев сказав, що "дуже малоймовірно, безумовно, найближчим часом", що доктрина Церкви щодо сексуальності чи шлюбу зміниться.

"Я думаю, що вчення Церкви залишиться таким, яким воно є", – написав він у книзі, опублікованій у четвер іспанською мовою в Перу, де Лев XIV прожив майже 20 років як місіонер.

Рішення Франциска дозволити благословення для одностатевих пар за дуже обмежених обставин викликало негативну реакцію консерваторів, особливо в Африці та Сполучених Штатах.

Папа Лев XIV зустрівся з ЛГБТК+ захисником і підтвердив продовження курсу Папи Франциска01.09.25, 16:45 • 2807 переглядiв

Лев XIV, обраний у той час, як Церква зіткнулася із серйозними внутрішніми розбіжностями, сказав, що "будь-яке питання, що стосується питань ЛГБТ, є дуже поляризуючим", додавши: "Я намагаюся не продовжувати поляризувати або сприяти поляризації в Церкві".

Цього місяця понтифік прийняв на приватній аудієнції американського священика Джеймса Мартіна, одного з провідних захисників гомосексуальних католиків. Але Лев XIV публічно не звертався до приблизно 1400 представників ЛГБТ, які прибули на паломництво до Ватикану. Він також наголосив на підтримці "традиційної сім'ї", яка "є батьком, матір'ю та дітьми".

70-річний Лев XIV також послабив очікування щодо гострого питання жінок-дияконів, потенційно історичної реформи, яку Франциск закликав дослідити католицьких експертів.

"Наразі я не маю наміру змінювати вчення Церкви з цього питання", — сказав Лео, хоча й додав, що "безумовно готовий продовжувати слухати людей".

Папа Лев XIV випередив Зеленського, Сандерса й Маска: рейтинг найпозитивніших світових лідерів та політиків07.08.25, 16:07 • 4112 переглядiв

Павло Зінченко

Новини Світу
Перу
Лев XIV
Папа Франциск
Ілон Маск
Африка
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Ватикан