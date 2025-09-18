Папа Лев XIV призупиняє реформи у Католицькій Церкві - ЗМІ

Папа Лев XIV у своєму першому інтерв'ю, опублікованому в четвер, запевнив католиків, що він не змінюватиме ключової доктрини щодо одностатевих шлюбів та жінок-дияконів після суперечливого папства його попередника. Це є крок назустріч традиціоналістам та гальмування реформ у Католицькій Церкві, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Понтифік висловився інакше, ніж відвертий Папа Франциск, чиї спроби відкрити Церкву для сучасної епохи розлютили традиціоналістів.

В інтерв'ю американській журналістці Еліз Енн Аллен для книги "Папа Лев XIV: громадянин світу, місіонер 21 століття" Лев визнав, що "люди хочуть, щоб церковна доктрина змінилася, хочуть, щоб змінилося ставлення". Але він сказав, що "ми повинні змінити ставлення, перш ніж навіть думати про зміну того, що Церква говорить з будь-якого питання".

Лев сказав, що поділяє бажання Франциска вітати всіх у Церкві, "але я не запрошую людину, тому що вона має чи не має якоїсь конкретної ідентичності".

Його попередник, який помер у квітні у віці 88 років, зробив численні заяви, вітаючи людей, яких традиційно вважають "грішниками", у Церкві. Але Лев сказав, що "дуже малоймовірно, безумовно, найближчим часом", що доктрина Церкви щодо сексуальності чи шлюбу зміниться.

"Я думаю, що вчення Церкви залишиться таким, яким воно є", – написав він у книзі, опублікованій у четвер іспанською мовою в Перу, де Лев XIV прожив майже 20 років як місіонер.

Рішення Франциска дозволити благословення для одностатевих пар за дуже обмежених обставин викликало негативну реакцію консерваторів, особливо в Африці та Сполучених Штатах.

Папа Лев XIV зустрівся з ЛГБТК+ захисником і підтвердив продовження курсу Папи Франциска

Лев XIV, обраний у той час, як Церква зіткнулася із серйозними внутрішніми розбіжностями, сказав, що "будь-яке питання, що стосується питань ЛГБТ, є дуже поляризуючим", додавши: "Я намагаюся не продовжувати поляризувати або сприяти поляризації в Церкві".

Цього місяця понтифік прийняв на приватній аудієнції американського священика Джеймса Мартіна, одного з провідних захисників гомосексуальних католиків. Але Лев XIV публічно не звертався до приблизно 1400 представників ЛГБТ, які прибули на паломництво до Ватикану. Він також наголосив на підтримці "традиційної сім'ї", яка "є батьком, матір'ю та дітьми".

70-річний Лев XIV також послабив очікування щодо гострого питання жінок-дияконів, потенційно історичної реформи, яку Франциск закликав дослідити католицьких експертів.

"Наразі я не маю наміру змінювати вчення Церкви з цього питання", — сказав Лео, хоча й додав, що "безумовно готовий продовжувати слухати людей".

