Папа Лев XIV приостанавливает реформы в Католической Церкви - СМИ

Папа Лев XIV в своем первом интервью, опубликованном в четверг, заверил католиков, что он не будет менять ключевую доктрину относительно однополых браков и женщин-дьяконов после противоречивого папства его предшественника. Это шаг навстречу традиционалистам и торможение реформ в Католической Церкви, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Понтифик высказался иначе, чем откровенный Папа Франциск, чьи попытки открыть Церковь для современной эпохи разозлили традиционалистов.

В интервью американской журналистке Элиз Энн Аллен для книги "Папа Лев XIV: гражданин мира, миссионер 21 века" Лев признал, что "люди хотят, чтобы церковная доктрина изменилась, хотят, чтобы изменилось отношение". Но он сказал, что "мы должны изменить отношение, прежде чем даже думать об изменении того, что Церковь говорит по любому вопросу".

Лев сказал, что разделяет желание Франциска приветствовать всех в Церкви, "но я не приглашаю человека, потому что он имеет или не имеет какой-то конкретной идентичности".

Его предшественник, умерший в апреле в возрасте 88 лет, сделал многочисленные заявления, приветствуя людей, которых традиционно считают "грешниками", в Церкви. Но Лев сказал, что "очень маловероятно, безусловно, в ближайшее время", что доктрина Церкви относительно сексуальности или брака изменится.

"Я думаю, что учение Церкви останется таким, каким оно есть", – написал он в книге, опубликованной в четверг на испанском языке в Перу, где Лев XIV прожил почти 20 лет как миссионер.

Решение Франциска разрешить благословение для однополых пар при очень ограниченных обстоятельствах вызвало негативную реакцию консерваторов, особенно в Африке и Соединенных Штатах.

Лев XIV, избранный в то время, как Церковь столкнулась с серьезными внутренними разногласиями, сказал, что "любой вопрос, касающийся вопросов ЛГБТ, очень поляризующий", добавив: "Я стараюсь не продолжать поляризовать или способствовать поляризации в Церкви".

В этом месяце понтифик принял на частной аудиенции американского священника Джеймса Мартина, одного из ведущих защитников гомосексуальных католиков. Но Лев XIV публично не обращался к примерно 1400 представителям ЛГБТ, прибывшим на паломничество в Ватикан. Он также подчеркнул поддержку "традиционной семьи", которая "является отцом, матерью и детьми".

70-летний Лев XIV также ослабил ожидания относительно острого вопроса женщин-дьяконов, потенциально исторической реформы, которую Франциск призвал исследовать католических экспертов.

"На данный момент я не намерен менять учение Церкви по этому вопросу", — сказал Лео, хотя и добавил, что "безусловно готов продолжать слушать людей".

