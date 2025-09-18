$41.180.06
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка Украины
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
Папа Лев XIV приостанавливает реформы в Католической Церкви - СМИ

Киев • УНН

 • 1250 просмотра

Папа Лев XIV в интервью заявил, что не будет менять ключевую доктрину относительно однополых браков и женщин-дьяконов. Это тормозит реформы и является шагом навстречу традиционалистам, в отличие от его предшественника.

Папа Лев XIV приостанавливает реформы в Католической Церкви - СМИ

Папа Лев XIV в своем первом интервью, опубликованном в четверг, заверил католиков, что он не будет менять ключевую доктрину относительно однополых браков и женщин-дьяконов после противоречивого папства его предшественника. Это шаг навстречу традиционалистам и торможение реформ в Католической Церкви, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Подробности

Понтифик высказался иначе, чем откровенный Папа Франциск, чьи попытки открыть Церковь для современной эпохи разозлили традиционалистов.

В интервью американской журналистке Элиз Энн Аллен для книги "Папа Лев XIV: гражданин мира, миссионер 21 века" Лев признал, что "люди хотят, чтобы церковная доктрина изменилась, хотят, чтобы изменилось отношение". Но он сказал, что "мы должны изменить отношение, прежде чем даже думать об изменении того, что Церковь говорит по любому вопросу".

Лев сказал, что разделяет желание Франциска приветствовать всех в Церкви, "но я не приглашаю человека, потому что он имеет или не имеет какой-то конкретной идентичности".

Его предшественник, умерший в апреле в возрасте 88 лет, сделал многочисленные заявления, приветствуя людей, которых традиционно считают "грешниками", в Церкви. Но Лев сказал, что "очень маловероятно, безусловно, в ближайшее время", что доктрина Церкви относительно сексуальности или брака изменится.

"Я думаю, что учение Церкви останется таким, каким оно есть", – написал он в книге, опубликованной в четверг на испанском языке в Перу, где Лев XIV прожил почти 20 лет как миссионер.

Решение Франциска разрешить благословение для однополых пар при очень ограниченных обстоятельствах вызвало негативную реакцию консерваторов, особенно в Африке и Соединенных Штатах.

Папа Лев XIV встретился с защитником ЛГБТК+ и подтвердил продолжение курса Папы Франциска01.09.25, 16:45 • 2811 просмотров

Лев XIV, избранный в то время, как Церковь столкнулась с серьезными внутренними разногласиями, сказал, что "любой вопрос, касающийся вопросов ЛГБТ, очень поляризующий", добавив: "Я стараюсь не продолжать поляризовать или способствовать поляризации в Церкви".

В этом месяце понтифик принял на частной аудиенции американского священника Джеймса Мартина, одного из ведущих защитников гомосексуальных католиков. Но Лев XIV публично не обращался к примерно 1400 представителям ЛГБТ, прибывшим на паломничество в Ватикан. Он также подчеркнул поддержку "традиционной семьи", которая "является отцом, матерью и детьми".

70-летний Лев XIV также ослабил ожидания относительно острого вопроса женщин-дьяконов, потенциально исторической реформы, которую Франциск призвал исследовать католических экспертов.

"На данный момент я не намерен менять учение Церкви по этому вопросу", — сказал Лео, хотя и добавил, что "безусловно готов продолжать слушать людей".

Папа Лев XIV опередил Зеленского, Сандерса и Маска: рейтинг самых позитивных мировых лидеров и политиков07.08.25, 16:07 • 4114 просмотров

Павел Зинченко

Новости Мира
Перу
Папа Лев XIV
Папа Франциск
Илон Маск
Африка
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Ватикан