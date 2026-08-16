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У російському виданні автобіографії папи римського зацензурували фрагменти про ЛГБТ

Київ • УНН

 • 176 перегляди

У російському виданні автобіографії папи Франциска "Надія" зафарбували висловлювання про гомосексуальність та трансгендерів. Цензурі піддали фрагменти про благословення одностатевих союзів.

У російському виданні автобіографії папи римського зацензурували фрагменти про ЛГБТ

Декілька фрагментів російського видання автобіографії папи римського Франциска "Надія", випущеного в 2026 році видавництвом "Альпіна Паблішер", виявилися зацензурованими. З електронної версії книги видалено ті самі місця. На це звернули увагу книгарня Primus Versus і паблік "Християни проти війни", передає УНН із посиланням на DW.

Деталі

У друкованій версії прихованими чорними суцільними лініями виявилися висловлювання Франциска про те, що гомосексуальність не є злочином і що гомосексуальні та трансгендерні люди також вітаються в церкві.

Трансгендерні люди можуть хреститися і ставати хресними на тих самих умовах, що й інші віруючі - ця фраза понтифіка теж підпала під цензуру. Фрагмент про те, що Ватикан дозволяє благословляти одностатеві союзи, також приховано.

Папа Лев XIV зустрівся з ЛГБТК+ захисником і підтвердив продовження курсу Папи Франциска01.09.25, 16:45 • 3217 переглядiв

Видання зауважує, що після ухвалення в росії в 2022 році закону про заборону "пропаганди ЛГБТ" із продажу почали вилучати окремі видання, а з деяких книг - прибирати чи зафарбовувати чорними лініями цілі пасажі. За останні чотири роки з продажу зникли близько 600 найменувань, підрахував The Insider.

Антоніна Туманова

Світ
російська пропаганда
Папа Франциск
Ватикан