В российском издании автобиографии папы римского подвергли цензуре фрагменты о ЛГБТ

Несколько фрагментов российского издания автобиографии папы римского Франциска «Надежда», выпущенного в 2026 году издательством «Альпина Паблишер», оказались зацензурированы. Из электронной версии книги удалены те же места. На это обратили внимание книжный магазин Primus Versus и паблик «Христиане против войны», передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

В печатной версии скрытыми черными сплошными линиями оказались высказывания Франциска о том, что гомосексуальность не является преступлением и что гомосексуальные и трансгендерные люди также приветствуются в церкви.

Трансгендерные люди могут креститься и становиться крестными на тех же условиях, что и другие верующие, — эта фраза понтифика тоже подверглась цензуре. Фрагмент о том, что Ватикан разрешает благословлять однополые союзы, также скрыт.

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Издание отмечает, что после принятия в России в 2022 году закона о запрете «пропаганды ЛГБТ» из продажи начали изымать отдельные издания, а из некоторых книг — удалять или закрашивать черными линиями целые пассажи. За последние четыре года из продажи исчезли около 600 наименований, подсчитал The Insider.