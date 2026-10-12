Папа Лев завтра ляже до лікарні для операції на легені - як довго триватиме відновлення

$44.890.0450.310.18
ukenru
17:59 • 14670 перегляди
Україна подала ЄС список ще десяти російських олігархів для санкцій - МЗС
17:13 • 22007 перегляди
13 жовтня в Україні діятимуть графіки відключення світла - скільки черг вимикатимуть
16:41 • 21647 перегляди
Скільки росія і Україна втратили військових у вересні: НАТО озвучило цифру
16:06 • 21498 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори з ЄС - які питання в центрі увагиPhoto
15:53 • 20243 перегляди
Чоловік кинув гранати у поліцейських та стріляв з автомата - перші деталі нападу в Кропивницькому
15:31 • 18086 перегляди
Єврокомісарка Кос підтвердила, що завтра для України планують відкрити ще два переговорні кластери
14:48 • 19911 перегляди
ВПК росії і причетні до "виборів" на ТОТ - хто у новому пакеті санкцій ЄС проти рф і реакція України
13:00 • 26751 перегляди
Чи підуть школи на дистанційку, якщо у Києві будуть перебої з водою - освітяни дали відповідь
Ексклюзив
12 жовтня, 12:50 • 35931 перегляди
Єдині податкові правила щодо авіалізингу мають допомогти врегулювати вже наявні спори - Катамадзе
12 жовтня, 12:35 • 28194 перегляди
Написав Дронь, а прочитають Астафʼєва та Пройдаков - що відомо про Радіодиктант національної єдності – 2026
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2.3м/с
93%
754мм
Популярнi новини
У Парижі згорів найстаріший критий продуктовий ринок, який працював із 1615 року12 жовтня, 10:08 • 42639 перегляди
Нобелівська премія з економіки 2026: як дослідження Голла та Вудфорда допомагають долати безробіття та кризиPhoto12 жовтня, 10:55 • 49136 перегляди
Китай прокоментував оголошене Трампом "енергетичне перемир'я" між Україною та рф12 жовтня, 11:56 • 39754 перегляди
“Шахтар” проти “АЕК”, “МанСіті” проти “ПСЖ” - анонс другого туру ЛЧ13:17 • 25167 перегляди
До 44 годин у воді, а також тест на прокол - яку перевірку на міцність проходять черевики для ЗСУPhoto13:51 • 35948 перегляди
Публікації
До 44 годин у воді, а також тест на прокол - яку перевірку на міцність проходять черевики для ЗСУPhoto13:51 • 36129 перегляди
“Шахтар” проти “АЕК”, “МанСіті” проти “ПСЖ” - анонс другого туру ЛЧ13:17 • 25353 перегляди
Єдині податкові правила щодо авіалізингу мають допомогти врегулювати вже наявні спори - Катамадзе
Ексклюзив
12 жовтня, 12:50 • 35930 перегляди
Удар по цифровій імперії путіна: чим обернеться втрата дата-центрів "Яндекса"Photo
Ексклюзив
12 жовтня, 11:27 • 38645 перегляди
Нобелівська премія з економіки 2026: як дослідження Голла та Вудфорда допомагають долати безробіття та кризиPhoto12 жовтня, 10:55 • 49309 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Сергій Марченко
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Кропивницький
Молдова
Реклама
УНН Lite
Новий фільм "Digger" із Томом Крузом може стати одним із найбільших провалів в історії кіно18:51 • 0 перегляди
Маск витратив сотні мільйонів доларів, щоб республіканці зберегли контроль над Конгресом - що на кону16:52 • 10298 перегляди
Написав Дронь, а прочитають Астафʼєва та Пройдаков - що відомо про Радіодиктант національної єдності – 202612 жовтня, 12:35 • 28190 перегляди
У Парижі згорів найстаріший критий продуктовий ринок, який працював із 1615 року12 жовтня, 10:08 • 42775 перегляди
Легендарний американський співак Манілоу перервав концерт після 2 пісень і скасував наступний виступ11 жовтня, 19:01 • 69573 перегляди
Актуальне
The New York Times
Fox News
Техніка
Іскандер (ОТРК)
Х-47М2 «Кинджал»

Папа Лев завтра ляже до лікарні для операції на легені - як довго триватиме відновлення

Київ • УНН

 • 376 перегляди

У вівторок Папі Леву видалять локалізований вузол у легені, виявлений на ранній стадії. Відновлення триватиме близько тижня.

Папа Лев завтра ляже до лікарні для операції на легені - як довго триватиме відновлення
Фото: Vatican Media/Elisabetta Trevisan/­Handout via REUTERS

У Ватикані повідомили, що у вівторок Папа Лев ляже до лікарні для проведення операції з видалення невеликого новоутворення, виявленого на одній із його легень. При цьому в понеділок понтифік дотримувався насиченого графіка, провівши вранці сім запланованих раніше зустрічей, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

71-річний Лев у неділю розповів, що новоутворення — невеликий вузол — було виявлено під час нещодавнього медичного огляду; воно є локалізованим і було помічене на ранній стадії. Перед госпіталізацією Папа скасував усі публічні заходи в період із вівторка до 20 жовтня.

Як повідомила журналістам у понеділок пресслужба Ватикану, вузол виявили під час планового медичного обстеження; також було підтверджено, що госпіталізація Папи очікується у вівторок у другій половині ранку, перед проведенням операції.

Про точний час самої операції не повідомлялося.

У звичайному інформаційному бюлетені про розпорядок дня Папи, оприлюдненому опівдні (10:00 за Гринвічем) у понеділок, зазначалося, що того ранку він зустрівся, зокрема, з єпископами з Аргентини, Нікарагуа та Сполучених Штатів, які перебували з візитом.

Під час зустрічі у Ватикані з членами римської благодійної організації в понеділок Папа говорив впевненим, чітким голосом, дякуючи їм за їхню роботу.

Додамо

Лев, обраний Папою колегією кардиналів у травні 2025 року, є відносно молодим як для очільника Церкви. Він захоплюється спортом, зокрема тенісом; відомо, що він не палить і раніше не мав проблем зі здоров'ям.

У Ватикані заявили, що період відновлення Папи, як очікується, триватиме близько тижня.

Легеневий вузол — це невелике локалізоване утворення, яке може бути доброякісним. За даними Американського торакального товариства, менш ніж 5% легеневих вузлів виявляються злоякісними, хоча ризик зростає з віком, розміром утворення та іншими факторами, такими як куріння. Доктор Федеріко Венуто, керівник відділення торакальної хірургії римської лікарні "Поліклініко Умберто I", зазначив, що операції з видалення легеневих вузлів зазвичай є малоінвазивними й іноді передбачають використання тонкої трубки з камерою — торакоскопа.

"Частота ускладнень надзвичайно низька", — повідомив він агентству Reuters.

Рішення Лева публічно розповісти про майбутню операцію в неділю контрастувало з поведінкою його попередника, покійного Папи Франциска, який помер у квітні 2025 року у віці 88 років.

Франциск кілька разів потрапляв до лікарні через погіршення здоров’я в останні роки життя і зазвичай не оголошував про госпіталізацію заздалегідь, що іноді викликало ажіотаж у ЗМІ навколо стану його здоров’я.

Канадський кардинал Жеральд Лакруа в понеділок висловив вдячність за відкритість Лева.

"Я дуже ціную те, що вчора... він сам сказав: "Ось що відбувається" — дуже відверто — і попросив про молитву, — сказав Лакруа. — Мені це до вподоби".

У графіку Лева, очільника Церкви, що налічує 1,4 мільярда вірян, на цей тиждень було заплановано кілька публічних заходів, зокрема месу на площі Святого Петра в середу вранці.

У Ватикані повідомили, що месу тепер очолить філіппінський кардинал Луїс Тагле — представник Ватикану, якого Лев минулого тижня затвердив на посаді декана Колегії кардиналів; це був перший випадок, коли на цю елітну посаду обрали священнослужителя з Азії.

У разі смерті або зречення Папи декан Колегії кардиналів відповідає за організацію таємного конклаву для обрання наступника.

Папа є найвищим земним авторитетом для католиків усього світу і не має заступника, який перебирав би на себе обов'язки під час його хвороби. Коли Папа не може виконувати свої функції, робота величезного бюрократичного апарату Ватикану триває у звичному режимі, за винятком прийняття рішень, що потребують папського затвердження.

Антоніна Туманова

Світ
Карцинома
Папа Франциск
Аргентина
Сполучені Штати Америки