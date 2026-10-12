Папа Лев завтра ляже до лікарні для операції на легені - як довго триватиме відновлення

Фото: Vatican Media/Elisabetta Trevisan/­Handout via REUTERS

У Ватикані повідомили, що у вівторок Папа Лев ляже до лікарні для проведення операції з видалення невеликого новоутворення, виявленого на одній із його легень. При цьому в понеділок понтифік дотримувався насиченого графіка, провівши вранці сім запланованих раніше зустрічей, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

71-річний Лев у неділю розповів, що новоутворення — невеликий вузол — було виявлено під час нещодавнього медичного огляду; воно є локалізованим і було помічене на ранній стадії. Перед госпіталізацією Папа скасував усі публічні заходи в період із вівторка до 20 жовтня.

Як повідомила журналістам у понеділок пресслужба Ватикану, вузол виявили під час планового медичного обстеження; також було підтверджено, що госпіталізація Папи очікується у вівторок у другій половині ранку, перед проведенням операції.

Про точний час самої операції не повідомлялося.

У звичайному інформаційному бюлетені про розпорядок дня Папи, оприлюдненому опівдні (10:00 за Гринвічем) у понеділок, зазначалося, що того ранку він зустрівся, зокрема, з єпископами з Аргентини, Нікарагуа та Сполучених Штатів, які перебували з візитом.

Під час зустрічі у Ватикані з членами римської благодійної організації в понеділок Папа говорив впевненим, чітким голосом, дякуючи їм за їхню роботу.

Додамо

Лев, обраний Папою колегією кардиналів у травні 2025 року, є відносно молодим як для очільника Церкви. Він захоплюється спортом, зокрема тенісом; відомо, що він не палить і раніше не мав проблем зі здоров'ям.

У Ватикані заявили, що період відновлення Папи, як очікується, триватиме близько тижня.

Легеневий вузол — це невелике локалізоване утворення, яке може бути доброякісним. За даними Американського торакального товариства, менш ніж 5% легеневих вузлів виявляються злоякісними, хоча ризик зростає з віком, розміром утворення та іншими факторами, такими як куріння. Доктор Федеріко Венуто, керівник відділення торакальної хірургії римської лікарні "Поліклініко Умберто I", зазначив, що операції з видалення легеневих вузлів зазвичай є малоінвазивними й іноді передбачають використання тонкої трубки з камерою — торакоскопа.

"Частота ускладнень надзвичайно низька", — повідомив він агентству Reuters.

Рішення Лева публічно розповісти про майбутню операцію в неділю контрастувало з поведінкою його попередника, покійного Папи Франциска, який помер у квітні 2025 року у віці 88 років.

Франциск кілька разів потрапляв до лікарні через погіршення здоров’я в останні роки життя і зазвичай не оголошував про госпіталізацію заздалегідь, що іноді викликало ажіотаж у ЗМІ навколо стану його здоров’я.

Канадський кардинал Жеральд Лакруа в понеділок висловив вдячність за відкритість Лева.

"Я дуже ціную те, що вчора... він сам сказав: "Ось що відбувається" — дуже відверто — і попросив про молитву, — сказав Лакруа. — Мені це до вподоби".

У графіку Лева, очільника Церкви, що налічує 1,4 мільярда вірян, на цей тиждень було заплановано кілька публічних заходів, зокрема месу на площі Святого Петра в середу вранці.

У Ватикані повідомили, що месу тепер очолить філіппінський кардинал Луїс Тагле — представник Ватикану, якого Лев минулого тижня затвердив на посаді декана Колегії кардиналів; це був перший випадок, коли на цю елітну посаду обрали священнослужителя з Азії.

У разі смерті або зречення Папи декан Колегії кардиналів відповідає за організацію таємного конклаву для обрання наступника.

Папа є найвищим земним авторитетом для католиків усього світу і не має заступника, який перебирав би на себе обов'язки під час його хвороби. Коли Папа не може виконувати свої функції, робота величезного бюрократичного апарату Ватикану триває у звичному режимі, за винятком прийняття рішень, що потребують папського затвердження.