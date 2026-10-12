Папа Лев завтра будет госпитализирован для операции на легком — сколько продлится восстановление

Фото: Vatican Media/Elisabetta Trevisan/­Handout via REUTERS

В Ватикане сообщили, что во вторник Папа Лев ляжет в больницу для проведения операции по удалению небольшого новообразования, обнаруженного в одном из его лёгких. При этом в понедельник понтифик придерживался насыщенного графика, проведя утром семь ранее запланированных встреч, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

71-летний Лев в воскресенье рассказал, что новообразование — небольшой узел — было обнаружено во время недавнего медицинского обследования; оно является локализованным и было замечено на ранней стадии. Перед госпитализацией Папа отменил все публичные мероприятия в период со вторника по 20 октября.

Как сообщила журналистам в понедельник пресс-служба Ватикана, узел обнаружили во время планового медицинского обследования; также было подтверждено, что госпитализация Папы ожидается во вторник во второй половине утра, перед проведением операции.

Точное время самой операции не сообщалось.

В обычном информационном бюллетене о распорядке дня Папы, опубликованном в полдень (10:00 по Гринвичу) в понедельник, отмечалось, что тем утром он встретился, в частности, с епископами из Аргентины, Никарагуа и Соединённых Штатов, находившимися с визитом.

Во время встречи в Ватикане с членами римской благотворительной организации в понедельник Папа говорил уверенным, чётким голосом, благодаря их за их работу.

Добавим

Лев, избранный Папой коллегией кардиналов в мае 2025 года, является относительно молодым для главы Церкви. Он увлекается спортом, в частности теннисом; известно, что он не курит и ранее не имел проблем со здоровьем.

В Ватикане заявили, что период восстановления Папы, как ожидается, продлится около недели.

Лёгочный узел — это небольшое локализованное образование, которое может быть доброкачественным. По данным Американского торакального общества, менее 5% лёгочных узлов оказываются злокачественными, хотя риск возрастает с возрастом, размером образования и другими факторами, такими как курение. Доктор Федерико Венуто, руководитель отделения торакальной хирургии римской больницы "Поликлинико Умберто I", отметил, что операции по удалению лёгочных узлов обычно являются малоинвазивными и иногда предусматривают использование тонкой трубки с камерой — торакоскопа.

"Частота осложнений чрезвычайно низкая", — сообщил он агентству Reuters.

Решение Льва публично рассказать о предстоящей операции в воскресенье контрастировало с поведением его предшественника, покойного Папы Франциска, который умер в апреле 2025 года в возрасте 88 лет.

Франциск несколько раз попадал в больницу из-за ухудшения здоровья в последние годы жизни и обычно не объявлял о госпитализации заранее, что иногда вызывало ажиотаж в СМИ вокруг состояния его здоровья.

Канадский кардинал Жеральд Лакруа в понедельник выразил благодарность Льву за его открытость.

"Я очень ценю то, что вчера... он сам сказал: "Вот что происходит" — очень откровенно — и попросил о молитве, — сказал Лакруа. — Мне это по душе".

В графике Льва, главы Церкви, насчитывающей 1,4 миллиарда верующих, на эту неделю было запланировано несколько публичных мероприятий, в частности месса на площади Святого Петра в среду утром.

В Ватикане сообщили, что теперь мессу возглавит филиппинский кардинал Луис Тагле — представитель Ватикана, которого Лев на прошлой неделе утвердил на должность декана Коллегии кардиналов; это был первый случай, когда на этот элитный пост избрали священнослужителя из Азии.

В случае смерти или отречения Папы декан Коллегии кардиналов отвечает за организацию тайного конклава для избрания преемника.

Папа является высшим земным авторитетом для католиков всего мира и не имеет заместителя, который принимал бы на себя обязанности во время его болезни. Когда Папа не может выполнять свои функции, работа огромного бюрократического аппарата Ватикана продолжается в обычном режиме, за исключением принятия решений, требующих папского утверждения.