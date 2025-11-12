Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у Ватикані
Київ • УНН
Супермодель Наомі Кемпбелл та аргентинський кінопродюсер Фернандо Суличин взяли участь у щотижневій аудієнції Папи Римського у Ватикані. 55-річна модель подарувала понтифіку книгу про спеції.
Британська супермодель Наоми Кемпбелл та аргентинський кінопродюсер Фернандо Суличин взяли участь у щотижневій аудієнції Папи Римського у Ватикані. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.
Деталі
За даними британської преси, 55-річна модель подарувала понтифіку книгу про спеції.
Щотижнева аудієнція Папи проводиться кожної середи на площі Святого Петра або у залі Павла VI і відкрита для всіх за попередньою реєстрацією.
