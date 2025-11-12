Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в Ватикане

$42.010.06
15:53
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
15:00 • 31115 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
12 ноября, 14:21 • 30143 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
12 ноября, 13:55 • 33670 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
12 ноября, 13:38 • 32633 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12 ноября, 12:03 • 31374 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 47552 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 62621 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 81968 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 130169 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзивы
Планирование бюджета на рождественские праздники 12 ноября, 11:09
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода 12 ноября, 11:10
"Работают и обычные, и украинские дальнобойные санкции": Зеленский получил отчет разведки о потерях рф $37 млрд нефтегазовых доходов 12 ноября, 12:42
Под прицелом автомата изнасиловал во время оккупации: суд вынес приговор командиру рф за военное преступление на Киевщине 12 ноября, 13:59
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против Франции 12 ноября, 14:08
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против Франции 12 ноября, 14:08
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода 12 ноября, 11:10
Планирование бюджета на рождественские праздники 12 ноября, 11:09
Финики: польза и вред 12 ноября, 08:20
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 130169 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Марк Карни
Светлана Гринчук
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Ватикан
Китай
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в Ватикане 20:00
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма 16:40
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder 12 ноября, 09:10
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезон 12 ноября, 07:09
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос 12 ноября, 06:57
Техника
Фильм
Социальная сеть
Бильд
Отопление

Киев • УНН

 • 958 просмотра

Супермодель Наоми Кэмпбелл и аргентинский кинопродюсер Фернандо Суличин приняли участие в еженедельной аудиенции Папы Римского в Ватикане. 55-летняя модель подарила понтифику книгу о специях.

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл и аргентинский кинопродюсер Фернандо Суличин приняли участие в еженедельной аудиенции Папы Римского в Ватикане. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

По данным британской прессы, 55-летняя модель подарила понтифику книгу о специях.

Еженедельная аудиенция Папы проводится каждую среду на площади Святого Петра или в зале Павла VI и открыта для всех по предварительной регистрации.

Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма 12.11.25, 18:40

Степан Гафтко

Фильм
Папа Франциск
Ватикан