Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в Ватикане
Киев • УНН
Супермодель Наоми Кэмпбелл и аргентинский кинопродюсер Фернандо Суличин приняли участие в еженедельной аудиенции Папы Римского в Ватикане. 55-летняя модель подарила понтифику книгу о специях.
Детали
По данным британской прессы, 55-летняя модель подарила понтифику книгу о специях.
Еженедельная аудиенция Папы проводится каждую среду на площади Святого Петра или в зале Павла VI и открыта для всех по предварительной регистрации.
