Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма

70-летний Папа планирует "углубить диалог с миром кино", поэтому за три дня до приема многочисленных деятелей искусства понтифик обнародовал свои любимые фильмы, передает УНН со ссылкой на AFP и CNN.

Детали

В конце недели известные кинозвезды приедут в Ватикан для встречи с Папой Львом XIV.

Среди заявленных имен, актеры и актрисы:

Моника Беллуччи, Кейт Бланшетт, Крис Пайн, Дэйв Франко и Вигго Мортенсен.

Режиссеры:

Спайк Ли, Гас Ван Сент, Джадд Апатоу, Джордж Миллер и Стефан Бризе.

Как сообщается, 70-летний понтифик поставил цель

Углубить диалог с миром кино... исследуя возможности, которые предлагает художественное творчество - говорится в заявлении Ватикана.

За три дня до приема многочисленных деятелей из мира кино, Папа опубликовал видео, в котором он рассказывает о "фильмах, которые ближе всего его сердцу".

Избранные Папой Львом фильмы были выпущены в 20 веке.

Понтифик, родившийся в Чикаго, также упоминает мюзикл "Звуки музыки" Роберта Уайза с Джули Эндрюс. Фильм 1965 года выпуска рассказывает о молодой монахине-стажерке, которая становится гувернанткой для семи детей накануне аншлюса Австрии нацистами.

Также - семейная драма "Обыкновенные люди" Роберта Редфорда. Картина 1980 года рассказывает историю пары и их сына, которые пытаются справиться со смертью своего брата.

"Жизнь прекрасна" Роберто Бениньи исследует темы любви и надежды во время нацистского Холокоста. Лента вышла в 1997 году и сразу завоевала любовь зрителей и критиков, получив несколько премий "Оскар".

Папа Римский также процитировал в своем видео классический фильм Фрэнка Капры "Эта замечательная жизнь" (1946) с участием Джеймса Стюарта, в котором ангел послан с небес, помогает отчаявшемуся семьянину

