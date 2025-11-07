ukenru
17:00 • 9418 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідні
15:49 • 14565 перегляди
8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
15:32 • 20550 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
14:58 • 20986 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
13:59 • 22915 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 11:23 • 18798 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 42272 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:46 • 35585 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 38335 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 29465 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Графіки відключень електроенергії
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідні

Київ • УНН

 • 9402 перегляди

УНН пропонує добірку з 5 фільмів про доісторичну культуру, що охоплюють події від 480 року до нашої ери до 2022 року. Серед них "300 спартанців", "Троя", "Перший король Риму", "Боги Єгипту" та "Варяг", які можна переглянути у вільний час.

5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідні

Історія людства дарує безліч сюжетів для сучасного кіно. Криваві війни Давньої Греції, народження могутніх імперій, легендарні подвиги героїв і міфи про єгипетських богів - усе це не дозволяє глядачеві нудьгувати перед екраном. УНН пропонує добірку фільмів, які можна переглянути у вільний час.

300 спартанців (300) 2007

480 рік до н.е. Цар Персії Ксеркс, прагнучи помститися грекам за поразку свого батька Дарія, вирушає у великий похід проти Еллади. Його посли прибувають до Спарти, вимагаючи від царя Леоніда покори й символічних "землі та води". Але горді спартанці, не схильні до дипломатичних реверансів, кидають чужинців у колодязь - мовляв, там достатньо і землі, і води. Незважаючи на заборону підкуплених оракулів і передбачення поразки, Леонід вирішує діяти всупереч долі. Разом із трьомастами спартанських воїнів він займає вузьку ущелину біля Фермопіл - "Вогненні ворота", де багатотисячна армія Ксеркса втрачає свою перевагу. Там герої готуються прийняти нерівний бій проти натиску "безсмертних", бойових слонів і всієї сили Персії.

• Жанр: екшн, військові, драми, фентезі;

• Країна: США;

• Режисер: Зак Снайдер;

• Актори: Джерард Батлер, Ліна Гіді, Домінік Вест, Девід Венгам, Вінсент Ріґан, Майкл Фассбендер.

Троя (Troy) 2004

Історія людства сповнена легенд і міфів про глибокі почуття, великі подвиги, зневагу до смерті та безсмертну любов. І ось одна з найвідоміших із них оживає знову - велична оповідь давньогрецького барда отримує нове дихання. Це розповідь про зіткнення двох великих народів, про війну, що стала символом героїзму та трагедії.

На полі битви сходяться наймогутніші воїни Еллади: мудрий Одісей, непереможний Ахіллес та інші, яких веде у бій гордий цар Агамемнон. Їм протистоять захисники Трої - благородний Гектор, молодий Паріс та хоробрі троянці. У центрі цього протистояння - прекрасна Єлена, через яку розгорілася війна, що забере безліч життів. Тут сплелися честь і доблесть, кохання і ненависть, вірність і зрада - велика сага про велич і трагізм людських пристрастей.

• Жанр: драми, пригоди;

• Країна: США, Мальта, Велика Британія;

• Режисер: Вольфґанґ Петерсен;

• Актори: Джуліан Ґловер, Браян Кокс, Натан Джонс, Адоні Маропіс, Джейкоб Сміт, Бред Пітт, Даяна Крюгер.

Перший король Риму (The First King) 2018

Історія легендарних братів-близнюків Ромула та Рема - майбутніх засновників Риму. Колишні пастухи проходять шлях від знедолених утікачів до прабатьків великої імперії, народженої з братньої крові.

753 рік до н.е. Після страшної повені Ромул і Рем потрапляють у полон, але тікають разом із жрицею богині Вести, що несе "священний вогонь". Вона пророкує: один із братів стане правителем, а другий - його жертвою. Попри пророцтво, брати намагаються змінити долю, та боротьба з волею богів виявляється найжорстокішим випробуванням.

Італійський епос, що переосмислює народження легенди про заснування Риму.

• Жанр: комедія, історичні;

• Країна: Італія, Бельгія;

• Режисер: Маттео Ровере;

• Актори: Алессандро Боргі, Фабріціо Ронджоне, Майкл Шермі, Еміліо Де Маркі, Лудовіко Суччо, Массіміліано Россі.

Боги Єгипту (Gods of Egypt) 2018

Історія єгипетських богів жорстока та сповнена крові - особливо, коли її розповідають смертні. Бог темряви Сет, сповнений люті й амбіцій, прагне захопити владу над квітучим Єгиптом, навіть ціною вбивства власного брата Осіріса. Та він не врахував, що за вбитого знайдуться захисники - сміливі, вперті й готові до самопожертви. Один із них - простий злодій, який наважується кинути виклик самому богові. Людських сил недостатньо, тож на допомогу йому приходить Хор, син Осіріса. Але перш ніж здобути підтримку небесного союзника, смертному доведеться пройти крізь безліч випробувань і загартувати волю, щоб разом із Гором повалити безжального Сета та повернути честь загиблому богові.

• Жанр: екшн, пригоди, фентезі;

• Країна: США, Австралія;

• Режисери: Алекс Прояс;

• Актори: Брентон Твайтс, Кортні Ітон, Ніколай Костер-Валдау, Паула Арунделл, Джерард Батлер.

Варяг (The Northman) 2022

Син вождя вікінгів на ім’я Амлет колись жив безтурботним життям у любові батька та жіночій увазі. Він не знав ні голоду, ні холоду, ні самотності, поруч завжди були вірні друзі та порадники. Але все змінилося, коли його дядько Фьолнір, жадаючи влади, вбив брата й узурпував трон. У кривавій різанині юному Амлету дивом вдалося втекти, проте він залишився сам - без дому, багатства й підтримки. Поклявшись помститися, він виріс у сильного й безстрашного воїна. Доля зводить його зі слов’янською чаклункою Ольгою, яка рятує йому життя й обіцяє допомогти повернути трон та визволити матір. Але шлях до помсти виявиться сповненим випробувань і крові.

• Жанр: екшн, пригоди, драми, історичні, трилери, фентезі;

• Країна: США;

• Режисер: Роберт Еґґерс;

• Актори: Александр Скашґорд, Ніколь Кідман, Клас Банґ, Ітан Гоук, Аня Тейлор-Джой, Ґустав Лінд.

Ольга Розгон

