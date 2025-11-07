ukenru
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходные
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходные

Киев • УНН

 • 7396 просмотра

УНН предлагает подборку из 5 фильмов о доисторической культуре, охватывающих события от 480 года до нашей эры до 2022 года. Среди них "300 спартанцев", "Троя", "Первый король Рима", "Боги Египта" и "Варяг", которые можно посмотреть в свободное время.

5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходные

История человечества дарит множество сюжетов для современного кино. Кровавые войны Древней Греции, рождение могущественных империй, легендарные подвиги героев и мифы о египетских богах — все это не позволяет зрителю скучать перед экраном. УНН предлагает подборку фильмов, которые можно посмотреть в свободное время.

300 спартанцев (300) 2007

480 год до н.э. Царь Персии Ксеркс, стремясь отомстить грекам за поражение своего отца Дария, отправляется в великий поход против Эллады. Его послы прибывают в Спарту, требуя от царя Леонида покорности и символических "земли и воды". Но гордые спартанцы, не склонные к дипломатическим реверансам, бросают чужеземцев в колодец — мол, там достаточно и земли, и воды. Несмотря на запрет подкупленных оракулов и предсказания поражения, Леонид решает действовать вопреки судьбе. Вместе с тремястами спартанских воинов он занимает узкое ущелье у Фермопил — "Огненные ворота", где многотысячная армия Ксеркса теряет свое преимущество. Там герои готовятся принять неравный бой против натиска "бессмертных", боевых слонов и всей силы Персии.

• Жанр: экшн, военные, драмы, фэнтези;

• Страна: США;

• Режиссер: Зак Снайдер;

• Актеры: Джерард Батлер, Лина Хиди, Доминик Уэст, Дэвид Уэнэм, Винсент Риган, Майкл Фассбендер.

Троя (Troy) 2004

История человечества полна легенд и мифов о глубоких чувствах, великих подвигах, презрении к смерти и бессмертной любви. И вот одна из самых известных из них оживает вновь — величественное повествование древнегреческого барда получает новое дыхание. Это рассказ о столкновении двух великих народов, о войне, ставшей символом героизма и трагедии.

На поле битвы сходятся самые могущественные воины Эллады: мудрый Одиссей, непобедимый Ахиллес и другие, которых ведет в бой гордый царь Агамемнон. Им противостоят защитники Трои — благородный Гектор, молодой Парис и храбрые троянцы. В центре этого противостояния — прекрасная Елена, из-за которой разгорелась война, унесшая множество жизней. Здесь сплелись честь и доблесть, любовь и ненависть, верность и предательство — великая сага о величии и трагизме человеческих страстей.

• Жанр: драмы, приключения;

• Страна: США, Мальта, Великобритания;

• Режиссер: Вольфганг Петерсен;

• Актеры: Джулиан Гловер, Брайан Кокс, Натан Джонс, Адони Маропис, Джейкоб Смит, Брэд Питт, Дайан Крюгер.

Первый король Рима (The First King) 2018

История легендарных братьев-близнецов Ромула и Рема — будущих основателей Рима. Бывшие пастухи проходят путь от обездоленных беглецов до прародителей великой империи, рожденной из братской крови.

753 год до н.э. После страшного наводнения Ромул и Рем попадают в плен, но убегают вместе с жрицей богини Весты, несущей "священный огонь". Она пророчит: один из братьев станет правителем, а второй — его жертвой. Несмотря на пророчество, братья пытаются изменить судьбу, но борьба с волей богов оказывается самым жестоким испытанием.

Итальянский эпос, переосмысливающий рождение легенды об основании Рима.

• Жанр: комедия, исторические;

• Страна: Италия, Бельгия;

• Режиссер: Маттео Ровере;

• Актеры: Алессандро Борги, Фабрицио Ронджоне, Майкл Шерми, Эмилио Де Марки, Людовико Суччо, Массимилиано Росси.

Боги Египта (Gods of Egypt) 2018

История египетских богов жестока и полна крови — особенно, когда ее рассказывают смертные. Бог тьмы Сет, полный ярости и амбиций, стремится захватить власть над цветущим Египтом, даже ценой убийства собственного брата Осириса. Но он не учел, что за убитого найдутся защитники — смелые, упрямые и готовые к самопожертвованию. Один из них — простой вор, который осмеливается бросить вызов самому богу. Человеческих сил недостаточно, поэтому на помощь ему приходит Гор, сын Осириса. Но прежде чем получить поддержку небесного союзника, смертному придется пройти через множество испытаний и закалить волю, чтобы вместе с Гором свергнуть безжалостного Сета и вернуть честь погибшему богу.

• Жанр: экшн, приключения, фэнтези;

• Страна: США, Австралия;

• Режиссеры: Алекс Пройас;

• Актеры: Брентон Туэйтс, Кортни Итон, Николай Костер-Вальдау, Паула Арунделл, Джерард Батлер.

Варяг (The Northman) 2022

Сын вождя викингов по имени Амлет когда-то жил беззаботной жизнью в любви отца и женском внимании. Он не знал ни голода, ни холода, ни одиночества, рядом всегда были верные друзья и советники. Но все изменилось, когда его дядя Фьолнир, жаждущий власти, убил брата и узурпировал трон. В кровавой резне юному Амлету чудом удалось сбежать, однако он остался один — без дома, богатства и поддержки. Поклявшись отомстить, он вырос в сильного и бесстрашного воина. Судьба сводит его со славянской колдуньей Ольгой, которая спасает ему жизнь и обещает помочь вернуть трон и освободить мать. Но путь к мести окажется полон испытаний и крови.

• Жанр: экшн, приключения, драмы, исторические, триллеры, фэнтези;

• Страна: США;

• Режиссер: Роберт Эггерс;

• Актеры: Александр Скарсгард, Николь Кидман, Клас Банг, Итан Хоук, Аня Тейлор-Джой, Густав Линд.

Ольга Розгон

