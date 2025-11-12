$42.010.06
12 листопада, 15:53
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми

Київ • УНН

 • 23667 перегляди

70-річний Папа Лев XIV оприлюднив свої чотири улюблені фільми, випущені у 20 столітті, перед зустріччю з відомими кінозірками у Ватикані. Він планує поглибити діалог зі світом кіно.

Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми

70-річний Папа планує "поглибити діалог зі світом кіно", тому за три дні до прийняття численних діячів мистецтва, понтифык оприлюднив свої улюблені фільми, передає УНН із посиланням на AFP та CNN.

Деталі

Наприкінці тижня відомі кінозірки приїдуть у Ватикан для зустрічі Папою Левом XIV.

Серед заявлених імен, актори та акторки:

  • Моніка Беллуччі, Кейт Бланшетт, Кріс Пайн, Дейв Франко та Вігго Мортенсен.

    Режисери:

    Спайк Лі, Гас Ван Сент, Джадд Апатоу, Джордж Міллер та Стефан Брізе.

    Як повідомляється, 70-річний понтифік поставив за мету 

    Поглибити діалог зі світом кіно .. досліджуючи можливості, які пропонує художня творчість

    - ідеться у заяві Ватикана.

    За три дні до прийняття численних діячів зі світу кіно, Папа опублікував відео, в якому він розповідає про "фільми, які найближчі його серцю".

    Обрані Папою Левом фільми були випущені у 20 столітті.

    Понтифік, який народився в Чикаго, також згадує мюзикл "Звуки музики", Роберта Вайза з Джулі Ендрюс. Фільм 1965-го року випуску розповідає про молоду черницю-стажерку, яка стає гувернанткою для семи дітей напередодні аншлюсу Австрії нацистами.

    Також - сімейна драма "Звичайні люди" Роберта Редфорда. Картина 1980-го року розповідає історію пари та їхнього сина, які намагаються впоратися зі смертю свого брата.

    "Життя прекрасне" Роберто Беніньї досліджує теми кохання та надії під час нацистського Голокосту. Стрічка вийшла у 1997 році й одразу завоювала любов глядачів та критиків, отримавши кілька премій "Оскар".

    Папа Римський також процитував у своєму відео класичний фільм Френка Капри "Це чудове життя" (1946) за участю Джеймса Стюарта, в якому ангел посланий з небес, допомогає зневіреному сім'янину 

    Нагадаємо

    Акторка Саллі Кіркленд, номінована на Оскар за роль у фільмі "Анна", померла у віці 84 років у хоспісі в Палм-Спрінгс. Вона також відома за ролями у стрічках "Жало" та "Брюс Всемогутній", здобувши визнання за свій талант.

    УНН пропонує добірку з 5 фільмів про доісторичну культуру, що охоплюють події від 480 року до нашої ери до 2022 року. Серед них "300 спартанців", "Троя", "Перший король Риму", "Боги Єгипту" та "Варяг", які можна переглянути у вільний час.

