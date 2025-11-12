Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми
Київ • УНН
70-річний Папа Лев XIV оприлюднив свої чотири улюблені фільми, випущені у 20 столітті, перед зустріччю з відомими кінозірками у Ватикані. Він планує поглибити діалог зі світом кіно.
70-річний Папа планує "поглибити діалог зі світом кіно", тому за три дні до прийняття численних діячів мистецтва, понтифык оприлюднив свої улюблені фільми, передає УНН із посиланням на AFP та CNN.
Деталі
Наприкінці тижня відомі кінозірки приїдуть у Ватикан для зустрічі Папою Левом XIV.
Серед заявлених імен, актори та акторки:
- Моніка Беллуччі, Кейт Бланшетт, Кріс Пайн, Дейв Франко та Вігго Мортенсен.
Режисери:
Спайк Лі, Гас Ван Сент, Джадд Апатоу, Джордж Міллер та Стефан Брізе.
Як повідомляється, 70-річний понтифік поставив за мету
Поглибити діалог зі світом кіно .. досліджуючи можливості, які пропонує художня творчість
За три дні до прийняття численних діячів зі світу кіно, Папа опублікував відео, в якому він розповідає про "фільми, які найближчі його серцю".
Обрані Папою Левом фільми були випущені у 20 столітті.
Понтифік, який народився в Чикаго, також згадує мюзикл "Звуки музики", Роберта Вайза з Джулі Ендрюс. Фільм 1965-го року випуску розповідає про молоду черницю-стажерку, яка стає гувернанткою для семи дітей напередодні аншлюсу Австрії нацистами.
Також - сімейна драма "Звичайні люди" Роберта Редфорда. Картина 1980-го року розповідає історію пари та їхнього сина, які намагаються впоратися зі смертю свого брата.
"Життя прекрасне" Роберто Беніньї досліджує теми кохання та надії під час нацистського Голокосту. Стрічка вийшла у 1997 році й одразу завоювала любов глядачів та критиків, отримавши кілька премій "Оскар".
Папа Римський також процитував у своєму відео класичний фільм Френка Капри "Це чудове життя" (1946) за участю Джеймса Стюарта, в якому ангел посланий з небес, допомогає зневіреному сім'янину
Нагадаємо
Акторка Саллі Кіркленд, номінована на Оскар за роль у фільмі "Анна", померла у віці 84 років у хоспісі в Палм-Спрінгс. Вона також відома за ролями у стрічках "Жало" та "Брюс Всемогутній", здобувши визнання за свій талант.
УНН пропонує добірку з 5 фільмів про доісторичну культуру, що охоплюють події від 480 року до нашої ери до 2022 року. Серед них "300 спартанців", "Троя", "Перший король Риму", "Боги Єгипту" та "Варяг", які можна переглянути у вільний час.
Папа Римський Лев зустрінеться з голлівудськими зірками у Ватикані10.11.25, 22:12 • 12014 переглядiв