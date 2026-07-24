Германия выводит военные корабли из Красного моря из-за обострения на Ближнем Востоке
Киев • УНН
Министр обороны Германии Борис Писториус решил вывести военные корабли Fulda и Mosel из Красного моря из-за обострения конфликта между США и Ираном. Корабли останутся в Средиземном море в режиме готовности.
Министр обороны Германии Борис Писториус принял решение вывести военные корабли "Fulda" и "Mosel" из Красного моря из-за обострения конфликта между США и Ираном. Об этом сообщает Der Spiegel, пишет УНН.
Детали
По данным издания, оба корабля покинут кризисный регион, однако останутся в Средиземном море в режиме готовности.
Решение связано с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и необходимостью пересмотра размещения немецких военно-морских сил в регионе.
На данный момент других подробностей о дальнейших задачах кораблей или возможных сроках их возвращения в Красное море не сообщается.
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