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Германия выводит военные корабли из Красного моря из-за обострения на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 456 просмотра

Министр обороны Германии Борис Писториус решил вывести военные корабли Fulda и Mosel из Красного моря из-за обострения конфликта между США и Ираном. Корабли останутся в Средиземном море в режиме готовности.

Германия выводит военные корабли из Красного моря из-за обострения на Ближнем Востоке

Министр обороны Германии Борис Писториус принял решение вывести военные корабли "Fulda" и "Mosel" из Красного моря из-за обострения конфликта между США и Ираном. Об этом сообщает Der Spiegel, пишет УНН.

Детали

По данным издания, оба корабля покинут кризисный регион, однако останутся в Средиземном море в режиме готовности.

Решение связано с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и необходимостью пересмотра размещения немецких военно-морских сил в регионе.

На данный момент других подробностей о дальнейших задачах кораблей или возможных сроках их возвращения в Красное море не сообщается.

США перебрасывают дополнительные силы на Ближний Восток из-за угрозы конфликта с Ираном - WP23.07.26, 14:35 • 3130 просмотров

Степан Гафтко

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