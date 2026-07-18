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Из-за непогоды в Германии поезд врезался в дерево, дороги и дома затопило

Киев • УНН

 • 1476 просмотра

В Берлине пригородный поезд со 100 пассажирами столкнулся с деревом, никто не пострадал. В Саксонии-Анхальт зафиксировано 70 инцидентов из-за затопления и поваленных деревьев.

Из-за непогоды в Германии поезд врезался в дерево, дороги и дома затопило

Из-за непогоды в Германии поезд, перевозивший около 100 пассажиров в Берлине, врезался в дерево. По стране фиксируются затопленные улицы и дома. Об этом сообщает Spiegel, передает УНН.

Детали

Сильные грозы привели к аварии с участием пригородного поезда, перевозившего около 100 пассажиров в Берлине. Поезд линии S1 вечером столкнулся с нависшим деревом. От удара лобовое стекло разбилось. Никто не пострадал

- пишет издание.

Также сообщается, что в Панкове удар молнии вызвал задержки и отмену движения на многочисленных линиях. Представитель компании заявил, что сначала было непонятно, как долго продлятся перебои.

Представитель центра управления пожарной службой сообщил, что к вечеру в районе Котбуса было 13 вызовов. В основном пожарные вызывались из-за сломанных веток деревьев и поваленных деревьев.

Сильные грозы в некоторых частях Саксонии-Анхальт привели к многочисленным вызовам пожарных и спасательных служб. По данным диспетчерских центров экстренной помощи, произошло как минимум 70 инцидентов, связанных с затопленными подвалами, затопленными улицами и деревьями или ветками, блокировавшими дороги. Никто не пострадал.

В Деренбурге улицы были затоплены после сильного ливня, также выпал град. Пожарных вызвали для очистки затопленных дорог. В Эрмслебене федеральную автомагистраль 185 затопило в районе Эндорферштрассе.

После сильного шторма с проливными дождями и грозами пожарная служба в Дессау-Рослау почти каждую минуту получала сообщения о затопленных подвалах и улицах, а также протечках воды через крыши.

Напомним

Украину ждут три дня непогоды - грозы, шквалы и подъем уровня воды. Объявлен I уровень опасности, желтый. В горных районах возможен сход небольших селевых потоков.

Павел Башинский

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