Украина получит партию дефицитных ракет для Patriot, договорился Писториус - Spiegel

Киев • УНН

 • 810 просмотра

Борис Писториус договорился с партнерами о передаче Украине 30 ракет PAC-3. Еще 5 единиц предоставит Германия, поставку ожидают в течение нескольких недель.

Украина получит партию дефицитных ракет для Patriot, договорился Писториус - Spiegel

Украина может ожидать партию необходимых зенитных ракет Patriot из Европы в ближайшие недели, сообщило во вторник, 10 марта, немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники, пишет УНН.

Детали

Согласно информации, полученной Der Spiegel, «министру обороны (Германии) Борису Писториусу удалось получить около 30 новейших ракет PAC-3 от нескольких европейских партнеров».

«Вместе с несколькими этими дефицитными в мире высокотехнологичными ракетами из арсеналов Вооруженных сил Германии, около 35 ракет-перехватчиков теперь должны быть доставлены в Украину», - пишет издание.

В ответ на запрос издания «федеральное министерство обороны Германии подтвердило запланированную поставку новой партии». По данным немецкого министерства, «удалось убедить европейских партнеров поставить дополнительные ракеты PAC-3, что близко к запланированной цели». Из соображений безопасности представитель отказался уточнить точный объем новой партии или срок ее поставки в Украину.

«Писториус выдвинул это крайне необычное предложение на встрече сторонников Украины перед Мюнхенской конференцией по безопасности. Писториус предложил странам-партнерам, что Германия предоставит Украине пять ракет PAC-3 из своих запасов Бундесвера, если другие страны поставят 30 дополнительных управляемых ракет. В то время несколько стран, включая Нидерланды, взяли на себя обязательства по их поставке; теперь это подтверждено», - говорится в публикации.

Как отмечает издание, война на Ближнем Востоке значительно усложнила ситуацию с перехватчиками. После американо-израильских авиаударов, начавшихся в конце февраля, Иран неоднократно атаковал американские базы в регионе и соседних странах ракетами и беспилотниками. По оценкам экспертов, во время атаки было выпущено несколько сотен перехватчиков Patriot. Последняя модификация, PAC-3, стоит до четырех миллионов евро за единицу - и это за один выстрел.

В то же время, отмечает издание, США необходимо пополнить собственные запасы для Patriot, которых, по сообщениям, у вооруженных сил США около 60 развернуто по всему миру.

В немецком министерстве тем временем подчеркнули, что «Германия не ослабит свою поддержку Украины». В последние дни правительство Германии неоднократно подчеркивало, что оборона страны-партнера является для Берлина первоочередной задачей и не будет отодвинута на второй план, даже в свете войны на Ближнем Востоке.

Представитель Министерства обороны ФРГ подчеркнул, что эта поддержка выходит за рамки крайне необходимых ракет Patriot. Помимо текущего пакета, Германия поставит Украине «дополнительное оборудование ПВО, такое как ПЗРК, управляемые ракеты AIM-9 и IRIS-T, а также комплекты запасных частей для Patriot и IRIS-T», сказал он. Кроме того, Германия будет продолжать оказывать поддержку разработке украинской системы противовоздушной обороны местного производства, пишет издание.

