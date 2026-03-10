$43.730.0850.540.36
Украина предлагает обменять дроны-перехватчики на ракеты для Patriot - Зеленский

Киев • УНН

 • 1002 просмотра

Зеленский заявил о готовности передать технологии борьбы с дронами в обмен на ПВО. Из-за войны в Иране Украине грозит дефицит ракет для Patriot.

Украина предлагает обменять дроны-перехватчики на ракеты для Patriot - Зеленский

Украина могла бы обменять БПЛА-перехватчики против иранских дронов Shahed на ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot на фоне войны США и Израиля против Ирана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на New York Times.

Детали

Во время интервью Владимир Зеленский заявил, что Украина готова использовать свой проверенный в боевых действиях опыт и технологии, чтобы помочь США на Ближнем Востоке. В то же время Украина нуждается в большей помощи в борьбе с российским вторжением.

Президент Украины также добавил, что Украине осталось немного ракет к этим системам ПВО. На вопрос, что Киев будет делать, если не удастся получить больше ракет к противовоздушной обороне, Зеленский сказал, что это очень сложный вопрос.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил отправку украинских военных на Ближний Восток с целью обучать страны Персидского залива сбивать рои иранских дронов.

В то же время американские военные чиновники предупреждают, что конфликт в Иране может вызвать дефицит ракет для систем ПВО в Украине.

Евгений Устименко

