Украина предлагает обменять дроны-перехватчики на ракеты для Patriot - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский заявил о готовности передать технологии борьбы с дронами в обмен на ПВО. Из-за войны в Иране Украине грозит дефицит ракет для Patriot.
Украина могла бы обменять БПЛА-перехватчики против иранских дронов Shahed на ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot на фоне войны США и Израиля против Ирана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на New York Times.
Детали
Во время интервью Владимир Зеленский заявил, что Украина готова использовать свой проверенный в боевых действиях опыт и технологии, чтобы помочь США на Ближнем Востоке. В то же время Украина нуждается в большей помощи в борьбе с российским вторжением.
Президент Украины также добавил, что Украине осталось немного ракет к этим системам ПВО. На вопрос, что Киев будет делать, если не удастся получить больше ракет к противовоздушной обороне, Зеленский сказал, что это очень сложный вопрос.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил отправку украинских военных на Ближний Восток с целью обучать страны Персидского залива сбивать рои иранских дронов.
В то же время американские военные чиновники предупреждают, что конфликт в Иране может вызвать дефицит ракет для систем ПВО в Украине.