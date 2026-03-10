$43.730.0850.540.36
Україна пропонує обмін дронів-перехоплювачів на ракети до Patriot - Зеленський

Київ • УНН

 • 1030 перегляди

Зеленський заявив про готовність передати технології боротьби з дронами в обмін на ППО. Через війну в Ірані Україні загрожує дефіцит ракет до Patriot.

Україна могла б обміняти БПЛА-перехоплювачі проти іранських дронів Shahed на ракети до систем протиповітряної оборони Patriot на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану. Про це повідомляє УНН з посиланням на New York Times.

Деталі

Під час інтерв’ю Володимир Зеленський заявив, що Україна готова використати свій перевірений у бойових діях досвід та технології, щоб допомогти США на Близькому Сході. Водночас Україна потребує більшої допомоги у боротьбі з російським вторгненням.

Президент України також додав, що Україні залишилось небагато ракет до цих систем ППО. На запитання, що Київ робитиме, якщо не вдасться отримати більше ракет до протиповітряної оборони, Зеленський сказав, що це дуже складне питання.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підтвердив відправку українських військових на Близький Схід з метою навчати країни Перської затоки збивати рої іранських дронів.

Водночас американські військові чиновники попереджають, що конфлікт в Ірані може спричинити дефіцит ракет для систем ППО в Україні.

Євген Устименко

