Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
Зеленський підтвердив відправку військових на Близький Схід для боротьби з дронами

Київ • УНН

Українські фахівці навчатимуть партнерів збивати іранські безпілотники. Президент підтвердив готовність передавати бойовий досвід країнам Сходу.

Зеленський підтвердив відправку військових на Близький Схід для боротьби з дронами

Президент України Володимир Зеленський підтвердив відправку українських військових на Близький Схід з метою навчати країни Перської затоки збивати рої іранських дронів. Про це він заявив під час пресконференції із прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, передає УНН.

Деталі

За словами глави держави, це може статися найближчим часом.

Україна має експертизу і має досвід. Всі країни визнають, до речі, що це найбільший досвід на сьогодні, і ми маємо відповідні виробництва, маємо поширювати весь цей досвід на наших близьких друзів і партнерів в Європі

- заявив Зеленський.

Додатково

Президент України разом із прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном відвідали Стіну пам’яті у Києві, де вшанували українських захисників і захисниць, які загинули у боротьбі за незалежність держави.

Також прем’єр-міністр Нідерландів Робом Єттеном, який уперше відвідав Україну після призначення на посаду, відвідав багатоповерхівку у Святошинському районі Києва, зруйновану російською ракетою.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський обговорив зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом захист від іранських дронів.

Євген Устименко

Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Мухаммед ібн Салман
Саудівська Аравія
Нідерланди
Володимир Зеленський
Україна
Київ