Зеленський підтвердив відправку військових на Близький Схід для боротьби з дронами
Київ • УНН
Українські фахівці навчатимуть партнерів збивати іранські безпілотники. Президент підтвердив готовність передавати бойовий досвід країнам Сходу.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив відправку українських військових на Близький Схід з метою навчати країни Перської затоки збивати рої іранських дронів. Про це він заявив під час пресконференції із прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, передає УНН.
Деталі
За словами глави держави, це може статися найближчим часом.
Україна має експертизу і має досвід. Всі країни визнають, до речі, що це найбільший досвід на сьогодні, і ми маємо відповідні виробництва, маємо поширювати весь цей досвід на наших близьких друзів і партнерів в Європі
Додатково
Президент України разом із прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном відвідали Стіну пам’яті у Києві, де вшанували українських захисників і захисниць, які загинули у боротьбі за незалежність держави.
Також прем’єр-міністр Нідерландів Робом Єттеном, який уперше відвідав Україну після призначення на посаду, відвідав багатоповерхівку у Святошинському районі Києва, зруйновану російською ракетою.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський обговорив зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом захист від іранських дронів.