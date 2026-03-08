$43.810.0050.900.00
Зеленский подтвердил отправку военных на Ближний Восток для борьбы с дронами

Киев • УНН

 • 846 просмотра

Украинские специалисты будут обучать партнеров сбивать иранские беспилотники. Президент подтвердил готовность передавать боевой опыт странам Востока.

Зеленский подтвердил отправку военных на Ближний Восток для борьбы с дронами

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил отправку украинских военных на Ближний Восток с целью обучения стран Персидского залива сбивать рои иранских дронов. Об этом он заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, передает УНН.

Детали

По словам главы государства, это может произойти в ближайшее время.

Украина имеет экспертизу и имеет опыт. Все страны признают, кстати, что это самый большой опыт на сегодня, и мы имеем соответствующие производства, должны распространять весь этот опыт на наших близких друзей и партнеров в Европе

- заявил Зеленский.

Дополнительно

Президент Украины вместе с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном посетили Стену памяти в Киеве, где почтили украинских защитников и защитниц, погибших в борьбе за независимость государства.

Также премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, который впервые посетил Украину после назначения на должность, посетил многоэтажку в Святошинском районе Киева, разрушенную российской ракетой.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом защиту от иранских дронов.

Евгений Устименко

