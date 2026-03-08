Зеленський та прем'єр Нідерландів вшанували загиблих воїнів біля Стіни пам'яті в Києві
Київ • УНН
Володимир Зеленський разом із Робом Єттеном поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих захисників. Лідери вшанували героїв, які віддали життя за державу.
Президент України разом із прем’єр-міністром Нідерландів відвідали Стіну пам’яті, де вшанували українських захисників і захисниць, які загинули у боротьбі за незалежність держави. Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, передає УНН.
Деталі
Сьогодні разом із Прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном біля Стіни пам’яті вшанували полеглих українських захисників і захисниць. Дякуємо кожному і кожній. Пам’ятаємо й шануємо подвиг наших героїв - усіх, хто став на захист України та віддав своє життя в цій боротьбі за незалежність
