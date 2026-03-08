$43.810.0050.900.00
08:41
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
08:15
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
Публікації
Ексклюзиви
Зеленський та прем'єр Нідерландів вшанували загиблих воїнів біля Стіни пам'яті в Києві

Київ

 • 174 перегляди

Володимир Зеленський разом із Робом Єттеном поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих захисників. Лідери вшанували героїв, які віддали життя за державу.

Зеленський та прем'єр Нідерландів вшанували загиблих воїнів біля Стіни пам'яті в Києві
Фото: Офіс президента України

Президент України разом із прем’єр-міністром Нідерландів відвідали Стіну пам’яті, де вшанували українських захисників і захисниць, які загинули у боротьбі за незалежність держави. Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, передає УНН.

Деталі

Сьогодні разом із Прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном біля Стіни пам’яті вшанували полеглих українських захисників і захисниць. Дякуємо кожному і кожній. Пам’ятаємо й шануємо подвиг наших героїв - усіх, хто став на захист України та віддав своє життя в цій боротьбі за незалежність

 - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський привітав жінок із 8 березня та відзначив їхню стійкість на фронті й у тилу. Він подякував за лідерство та виховання дітей у важких умовах.

Також Володимир Зеленський не вважає коректним порівнювати російське вторгнення в Україну з ударами США та Ізраїлю по Ірану, наголосивши, що йдеться про різні сценарії. Спираючись на досвід України, він попередив, що затягування війни без діалогу призведе до зростання жертв серед цивільних.

Алла Кіосак

Війна в Україні
Ізраїль
Нідерланди
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран