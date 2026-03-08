Зеленский и премьер Нидерландов почтили память погибших воинов у Стены памяти в Киеве

Президент Украины вместе с премьер-министром Нидерландов посетили Стену памяти, где почтили память украинских защитников и защитниц, погибших в борьбе за независимость государства. Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, передает УНН.

Сегодня вместе с Премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном у Стены памяти почтили павших украинских защитников и защитниц. Благодарим каждого и каждую. Помним и чтим подвиг наших героев - всех, кто встал на защиту Украины и отдал свою жизнь в этой борьбе за независимость