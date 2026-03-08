$43.810.0050.900.00
08:41 • 6242 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
08:15 • 10990 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 28952 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 72459 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 40715 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 41279 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 57586 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 60429 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 68187 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 45656 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
Зеленский и премьер Нидерландов почтили память погибших воинов у Стены памяти в Киеве

Киев • УНН

 • 392 просмотра

Владимир Зеленский вместе с Робом Йеттеном возложили цветы к Стене памяти погибших защитников. Лидеры почтили героев, которые отдали жизнь за государство.

Зеленский и премьер Нидерландов почтили память погибших воинов у Стены памяти в Киеве
Фото: Офис президента Украины

Президент Украины вместе с премьер-министром Нидерландов посетили Стену памяти, где почтили память украинских защитников и защитниц, погибших в борьбе за независимость государства. Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, передает УНН.

Подробности

Сегодня вместе с Премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном у Стены памяти почтили павших украинских защитников и защитниц. Благодарим каждого и каждую. Помним и чтим подвиг наших героев - всех, кто встал на защиту Украины и отдал свою жизнь в этой борьбе за независимость

 - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил женщин с 8 марта и отметил их стойкость на фронте и в тылу. Он поблагодарил за лидерство и воспитание детей в тяжелых условиях.

Также Владимир Зеленский не считает корректным сравнивать российское вторжение в Украину с ударами США и Израиля по Ирану, подчеркнув, что речь идет о разных сценариях. Опираясь на опыт Украины, он предупредил, что затягивание войны без диалога приведет к росту жертв среди гражданских.

Алла Киосак

