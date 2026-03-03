$43.230.13
"Різні сценарії" - Зеленський розкрив відмінності між війною в Україні та ударами по Ірану

Київ • УНН

Український лідер, спираючись на досвід України, також попередив, що затягування війни без діалогу призведе до зростання жертв серед цивільних.

"Різні сценарії" - Зеленський розкрив відмінності між війною в Україні та ударами по Ірану

Президент України Володимир Зеленський не вважає коректним порівнювати вторгнення росії в Україну з ударами США та Ізраїлю по Ірану, наголосивши, що йдеться про різні сценарії. Про це глава держави заявив, відповідаючи на запитання щодо аргументу про порушення міжнародного права, в інтерв'ю Corriere della Sera, передає УНН.

Деталі

За словами Зеленського, у випадку з Іраном мова йде про атаки на режим, який прагне створити ядерну зброю.

Водночас він підкреслив, що Україна стала жертвою наземної окупації.

Україна ж була окупована наземними військами: вже 12 років росія намагається силою захопити нас

- зазначив президент.

Окремо глава держави звернув увагу на ризик затягування війни довкола Ірану. На його думку, якщо сторони не вестимуть діалог, кількість загиблих цивільних зростатиме.

Якщо сторони не говоритимуть між собою, кількість загиблих цивільних лише зростатиме: це суспільство, розділене на прихильників і противників режиму

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Дещо раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що війна в Ірані демонструє слабкість росії як союзника і є сигналом для путіна про наслідки диктатури. За словами Зеленського, основні сили рф зосереджені на війні проти України.

Олександра Василенко

