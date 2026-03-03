"Разные сценарии" - Зеленский раскрыл отличия между войной в Украине и ударами по Ирану

Президент Украины Владимир Зеленский не считает корректным сравнивать вторжение россии в Украину с ударами США и Израиля по Ирану, подчеркнув, что речь идет о разных сценариях. Об этом глава государства заявил, отвечая на вопрос об аргументе о нарушении международного права, в интервью Corriere della Sera, передает УНН.

По словам Зеленского, в случае с Ираном речь идет об атаках на режим, который стремится создать ядерное оружие.

В то же время он подчеркнул, что Украина стала жертвой наземной оккупации.

Украина же была оккупирована наземными войсками: уже 12 лет россия пытается силой захватить нас

Отдельно глава государства обратил внимание на риск затягивания войны вокруг Ирана. По его мнению, если стороны не будут вести диалог, количество погибших гражданских будет расти.

Если стороны не будут говорить между собой, количество погибших гражданских только будет расти: это общество, разделенное на сторонников и противников режима