Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Разные сценарии" - Зеленский раскрыл отличия между войной в Украине и ударами по Ирану

Киев • УНН

 16 просмотра

Украинский лидер, опираясь на опыт Украины, также предупредил, что затягивание войны без диалога приведет к росту жертв среди гражданских.

"Разные сценарии" - Зеленский раскрыл отличия между войной в Украине и ударами по Ирану

Президент Украины Владимир Зеленский не считает корректным сравнивать вторжение россии в Украину с ударами США и Израиля по Ирану, подчеркнув, что речь идет о разных сценариях. Об этом глава государства заявил, отвечая на вопрос об аргументе о нарушении международного права, в интервью Corriere della Sera, передает УНН.

Подробности

По словам Зеленского, в случае с Ираном речь идет об атаках на режим, который стремится создать ядерное оружие.

В то же время он подчеркнул, что Украина стала жертвой наземной оккупации.

Украина же была оккупирована наземными войсками: уже 12 лет россия пытается силой захватить нас

- отметил президент.

Отдельно глава государства обратил внимание на риск затягивания войны вокруг Ирана. По его мнению, если стороны не будут вести диалог, количество погибших гражданских будет расти.

Если стороны не будут говорить между собой, количество погибших гражданских только будет расти: это общество, разделенное на сторонников и противников режима

- добавил Зеленский.

Напомним

Несколько ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война в Иране демонстрирует слабость россии как союзника и является сигналом для путина о последствиях диктатуры. По словам Зеленского, основные силы рф сосредоточены на войне против Украины.

Александра Василенко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Война в Украине
Владимир Путин
Израиль
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Иран