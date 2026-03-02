Зеленський заявив, що війна в Ірані виявила нікчемність росії як союзника
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна в Ірані вже демонструє слабкість росії як союзника та має стати сигналом для російського лідера володимира путіна щодо наслідків диктатури. Про це Глава держави сказав, відповідаючи на запитання журналістів 2 березня, передає УНН.
За словами Зеленського, путін раніше вже показав, який він союзник у Сирії, коли росія, на його думку, виявилася неспроможною ефективно допомагати режиму Башара Асада.
Так само, на мій погляд, продемонстрували і зараз свою слабкість, тобто вони як союзники нікчемні
Він пояснив це тим, що, на його переконання, основні сили рф зосереджені на війні проти України.
Всі їх сили, всі їх збройні сили і інші формування, вони всі знаходяться в Україні, більше сил у них немає
Окремо глава держави додав, що події в Ірані, на його думку, є хорошим сигналом, аби путін "подивився, чим закінчується диктатура".
Раніше Президент Зеленський заявив, що війна в Ірані поки не вплинула на постачання зброї Україні, але ризики зростуть при затяжних бойових діях. Україна працює над розблокуванням фінансування та посиленням власного виробництва.