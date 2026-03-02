Зеленський заявив, що війна в Ірані виявила нікчемність росії як союзника

$43.100.11
50.870.16
ukenru
Ексклюзив
13:33 • 1526 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
12:02 • 8738 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19 • 17305 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 13259 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23 • 38200 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 71158 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 65817 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 69700 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 76016 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 75899 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3.6м/с
59%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кривий Ріг зазнав нічної атаки: є пошкодження на підприємстві2 березня, 04:12 • 13051 перегляди
Трамп: операція США проти Ірану розрахована на 4-5 тижнів2 березня, 05:15 • 10929 перегляди
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану2 березня, 07:24 • 27558 перегляди
Власниці енергокомпанії та трьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні майже 68 млн гривень Photo09:00 • 16055 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto11:52 • 10331 перегляди
Публікації
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto13:28 • 2340 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto11:52 • 10521 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
11:19 • 17290 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 130232 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 135873 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo13:09 • 2864 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти12:03 • 5242 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 70789 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 68418 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 63649 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
The Guardian

Зеленський заявив, що війна в Ірані виявила нікчемність росії як союзника

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна в Ірані демонструє слабкість росії як союзника і є сигналом для путіна про наслідки диктатури. За словами Зеленського, основні сили рф зосереджені на війні проти України.

Зеленський заявив, що війна в Ірані виявила нікчемність росії як союзника

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна в Ірані вже демонструє слабкість росії як союзника та має стати сигналом для російського лідера володимира путіна щодо наслідків диктатури. Про це Глава держави сказав, відповідаючи на запитання журналістів 2 березня, передає УНН.

За словами Зеленського, путін раніше вже показав, який він союзник у Сирії, коли росія, на його думку, виявилася неспроможною ефективно допомагати режиму Башара Асада.

Так само, на мій погляд, продемонстрували і зараз свою слабкість, тобто вони як союзники нікчемні 

– наголосив Президент.

Він пояснив це тим, що, на його переконання, основні сили рф зосереджені на війні проти України.

Всі їх сили, всі їх збройні сили і інші формування, вони всі знаходяться в Україні, більше сил у них немає 

– зазначив Зеленський.

Окремо глава держави додав, що події в Ірані, на його думку, є хорошим сигналом, аби путін "подивився, чим закінчується диктатура".

Нагадаємо

Раніше Президент Зеленський заявив, що війна в Ірані поки не вплинула на постачання зброї Україні, але ризики зростуть при затяжних бойових діях. Україна працює над розблокуванням фінансування та посиленням власного виробництва.

Олександра Василенко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Сутички
Володимир Путін
Башар аль-Асад
Сирія
Володимир Зеленський
Україна
Іран