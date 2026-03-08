Новий прем’єр Нідерландів Роб Єттен відвідав зруйновану багатоповерхівку в Києві

$43.810.0050.900.00
12:28 • 6818 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
11:12 • 11921 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
08:41 • 14548 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
08:15 • 15777 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 32390 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 75294 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 42389 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 42351 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 58058 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 60739 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
росія перекидає елітні війська ВДВ та морпіхів на південний фронт - ISW8 березня, 04:19 • 9102 перегляди
Партизани "АТЕШ" спалили магістральний електровоз у російському брянськуVideo8 березня, 05:45 • 10236 перегляди
Втрати рф на 8 березня перевищили 1,2 млн. людей - ГенштабPhoto8 березня, 06:12 • 6722 перегляди
ЦАХАЛ знищив винищувачі F14 та системи ППО в іранському Ісфахані8 березня, 06:28 • 5596 перегляди
США розглядають план захоплення іранського острова Харк - чим він важливий10:23 • 10870 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності12:28 • 6824 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 61843 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 68967 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 97783 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 62667 перегляди
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Олександр Сирський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Тегеран
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo13:08 • 762 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 22257 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 25126 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 26563 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 27471 перегляди
Техніка
Золото
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
The New York Times

Новий прем’єр Нідерландів Роб Єттен відвідав зруйновану багатоповерхівку в Києві

Київ • УНН

 • 1418 перегляди

Олексій Кулеба та Роб Єттен оглянули будинок у Святошині, де ракета вбила 29 людей. Нідерланди надали 25 млн євро допомоги для енергетики України.

Новий прем’єр Нідерландів Роб Єттен відвідав зруйновану багатоповерхівку в Києві
Фото: t.me/OleksiiKuleba

Віцепрем’єр-міністр України Олексій Кулеба зустрівся з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, який уперше відвідав Україну після призначення на посаду. Разом вони побували у Святошинському районі Києва біля будинку, зруйнованого російською ракетою. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

Сьогодні зустрівся з Прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, який за час призначення на нову посаду уперше відвідав Україну. Разом побували у Святошинському районі Києва - біля будинку, де 31 липня 2025 року російська ракета зруйнувала під’їзд дев’ятиповерхівки. Тоді загинули 29 людей, серед них 5 дітей, понад 150 людей були поранені. Удар повністю знищив 18 квартир, ще 54 - пошкоджені

 - йдеться у дописі.

Також, міністр наголосив, що попри ці обставини, частина мешканців продовжує жити у вцілілих під’їздах, а за програмою єВідновлення вже видано 87 житлових сертифікатів на суму 94 млн гривень.

Ще 32 родинам нараховані 1,6 млн грн компенсацій для відновлення пошкодженого житла. Це лише один із прикладів масштабних руйнувань. Загалом у Києві російськими атаками пошкоджено або зруйновано понад 4 000 об’єктів, із них близько 3 000 - житлові будинки. Подякував уряду Нідерландів за підтримку України. Зокрема за 25 млн євро допомоги для енергетичного сектору, а також за участь у програмах енергоефективності та відновлення інфраструктури

- йдеться у дописі.

За попередньою інформацією, під час зустрічі сторони також обговорили подальшу співпрацю у відбудові житла та посиленні енергетичної стійкості України. Українська сторона висловила вдячність Нідерландам за підтримку відновлення інфраструктури та допомогу у подоланні наслідків російських атак.

Нагадаємо

Окупанти завдали 7 березня балістичного удару по житловій забудові Київського району Харкова. Зафіксовано пряме влучання у багатоповерховий будинок, є значні руйнування та пожежа. Постраждав 11-річний хлопчик.

Алла Кіосак

Нерухомість
російська пропаганда
Енергетика
Війна в Україні
Нідерланди
Україна
Київ
Харків