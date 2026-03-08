Новий прем’єр Нідерландів Роб Єттен відвідав зруйновану багатоповерхівку в Києві

Віцепрем’єр-міністр України Олексій Кулеба зустрівся з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, який уперше відвідав Україну після призначення на посаду. Разом вони побували у Святошинському районі Києва біля будинку, зруйнованого російською ракетою. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Сьогодні зустрівся з Прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, який за час призначення на нову посаду уперше відвідав Україну. Разом побували у Святошинському районі Києва - біля будинку, де 31 липня 2025 року російська ракета зруйнувала під’їзд дев’ятиповерхівки. Тоді загинули 29 людей, серед них 5 дітей, понад 150 людей були поранені. Удар повністю знищив 18 квартир, ще 54 - пошкоджені