Новий прем’єр Нідерландів Роб Єттен відвідав зруйновану багатоповерхівку в Києві
Київ • УНН
Олексій Кулеба та Роб Єттен оглянули будинок у Святошині, де ракета вбила 29 людей. Нідерланди надали 25 млн євро допомоги для енергетики України.
Віцепрем’єр-міністр України Олексій Кулеба зустрівся з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, який уперше відвідав Україну після призначення на посаду. Разом вони побували у Святошинському районі Києва біля будинку, зруйнованого російською ракетою. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.
Деталі
Сьогодні зустрівся з Прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, який за час призначення на нову посаду уперше відвідав Україну. Разом побували у Святошинському районі Києва - біля будинку, де 31 липня 2025 року російська ракета зруйнувала під’їзд дев’ятиповерхівки. Тоді загинули 29 людей, серед них 5 дітей, понад 150 людей були поранені. Удар повністю знищив 18 квартир, ще 54 - пошкоджені
Також, міністр наголосив, що попри ці обставини, частина мешканців продовжує жити у вцілілих під’їздах, а за програмою єВідновлення вже видано 87 житлових сертифікатів на суму 94 млн гривень.
Ще 32 родинам нараховані 1,6 млн грн компенсацій для відновлення пошкодженого житла. Це лише один із прикладів масштабних руйнувань. Загалом у Києві російськими атаками пошкоджено або зруйновано понад 4 000 об’єктів, із них близько 3 000 - житлові будинки. Подякував уряду Нідерландів за підтримку України. Зокрема за 25 млн євро допомоги для енергетичного сектору, а також за участь у програмах енергоефективності та відновлення інфраструктури
За попередньою інформацією, під час зустрічі сторони також обговорили подальшу співпрацю у відбудові житла та посиленні енергетичної стійкості України. Українська сторона висловила вдячність Нідерландам за підтримку відновлення інфраструктури та допомогу у подоланні наслідків російських атак.
