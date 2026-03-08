$43.810.0050.900.00
12:28 • 6824 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
11:12 • 11928 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
08:41 • 14551 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
08:15 • 15780 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 32392 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 75294 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 42389 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 42351 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 58058 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 60739 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
публикации
Эксклюзивы
Новый премьер Нидерландов Роб Йеттен посетил разрушенную многоэтажку в Киеве

Киев • УНН

 • 1418 просмотра

Алексей Кулеба и Роб Йеттен осмотрели дом в Святошино, где ракета убила 29 человек. Нидерланды предоставили 25 млн евро помощи для энергетики Украины.

Новый премьер Нидерландов Роб Йеттен посетил разрушенную многоэтажку в Киеве
Фото: t.me/OleksiiKuleba

Вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба встретился с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, который впервые посетил Украину после назначения на должность. Вместе они побывали в Святошинском районе Киева возле дома, разрушенного российской ракетой. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Сегодня встретился с Премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, который за время назначения на новую должность впервые посетил Украину. Вместе побывали в Святошинском районе Киева - возле дома, где 31 июля 2025 года российская ракета разрушила подъезд девятиэтажки. Тогда погибли 29 человек, среди них 5 детей, более 150 человек были ранены. Удар полностью уничтожил 18 квартир, еще 54 - повреждены

 - говорится в сообщении.

Также, министр подчеркнул, что несмотря на эти обстоятельства, часть жителей продолжает жить в уцелевших подъездах, а по программе еВідновлення уже выдано 87 жилищных сертификатов на сумму 94 млн гривен.

Еще 32 семьям начислены 1,6 млн грн компенсаций для восстановления поврежденного жилья. Это лишь один из примеров масштабных разрушений. Всего в Киеве российскими атаками повреждено или разрушено более 4 000 объектов, из них около 3 000 - жилые дома. Поблагодарил правительство Нидерландов за поддержку Украины. В частности за 25 млн евро помощи для энергетического сектора, а также за участие в программах энергоэффективности и восстановления инфраструктуры

- говорится в сообщении.

По предварительной информации, во время встречи стороны также обсудили дальнейшее сотрудничество в восстановлении жилья и усилении энергетической устойчивости Украины. Украинская сторона выразила благодарность Нидерландам за поддержку восстановления инфраструктуры и помощь в преодолении последствий российских атак.

Напомним

Оккупанты нанесли 7 марта баллистический удар по жилой застройке Киевского района Харькова. Зафиксировано прямое попадание в многоэтажный дом, есть значительные разрушения и пожар. Пострадал 11-летний мальчик.

Алла Киосак

