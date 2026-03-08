Новый премьер Нидерландов Роб Йеттен посетил разрушенную многоэтажку в Киеве
Киев • УНН
Алексей Кулеба и Роб Йеттен осмотрели дом в Святошино, где ракета убила 29 человек. Нидерланды предоставили 25 млн евро помощи для энергетики Украины.
Вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба встретился с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, который впервые посетил Украину после назначения на должность. Вместе они побывали в Святошинском районе Киева возле дома, разрушенного российской ракетой. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.
Детали
Сегодня встретился с Премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, который за время назначения на новую должность впервые посетил Украину. Вместе побывали в Святошинском районе Киева - возле дома, где 31 июля 2025 года российская ракета разрушила подъезд девятиэтажки. Тогда погибли 29 человек, среди них 5 детей, более 150 человек были ранены. Удар полностью уничтожил 18 квартир, еще 54 - повреждены
Также, министр подчеркнул, что несмотря на эти обстоятельства, часть жителей продолжает жить в уцелевших подъездах, а по программе еВідновлення уже выдано 87 жилищных сертификатов на сумму 94 млн гривен.
Еще 32 семьям начислены 1,6 млн грн компенсаций для восстановления поврежденного жилья. Это лишь один из примеров масштабных разрушений. Всего в Киеве российскими атаками повреждено или разрушено более 4 000 объектов, из них около 3 000 - жилые дома. Поблагодарил правительство Нидерландов за поддержку Украины. В частности за 25 млн евро помощи для энергетического сектора, а также за участие в программах энергоэффективности и восстановления инфраструктуры
По предварительной информации, во время встречи стороны также обсудили дальнейшее сотрудничество в восстановлении жилья и усилении энергетической устойчивости Украины. Украинская сторона выразила благодарность Нидерландам за поддержку восстановления инфраструктуры и помощь в преодолении последствий российских атак.
Напомним
Оккупанты нанесли 7 марта баллистический удар по жилой застройке Киевского района Харькова. Зафиксировано прямое попадание в многоэтажный дом, есть значительные разрушения и пожар. Пострадал 11-летний мальчик.